Кариньш: попытки России вернуться к разделу сфер влияния в Европе неприемлемы
Foto: LETA

Попытки России вернуться к разделу сфер влияния в Европе неприемлемы, заявил в среду премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в ходе встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.

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Как отметил пресс-секретарь главы Кабинета министров Латвии, Кариньш обсуждал со своим польским коллегой проблемы безопасности в регионе, актуальные вопросы повестки дня Евросоюза, латвийско-польское двустороннее сотрудничество и др.

Кариньш отметил, что Латвия и Польша одновременно переживают одни и те же общие проблемы: пандемию Covid-19, гибридные атаки на внешние европейские границы со стороны Беларуси, концентрацию российских вооруженных сил у украинской границы и резкий рост цен на энергоносители. Премьер-министр Латвии заявил, что лучший способ преодолеть эти вызовы — тесно сотрудничать с партнерами в ЕС и НАТО.

Премьер-министр Латвии особо подчеркнул большое значение единства союзников и указал на неприемлемость попыток России вернуться к разделу сфер влияния в Европе. Кариньш также поблагодарил Польшу за ее вклад в укрепление безопасности в регионе: речь идет об участии польских солдат в боевой группе длительного присутствия НАТО, а также об участии Польши в миссии воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии.

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