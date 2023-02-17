Кариньш предложил брать пример с Эстонии — там школ меньше, но у учителей выше зарплаты

Латвия должна последовать примеру Эстонии — сократить количество школ, что позволит увеличить зарплаты учителей, следует из заявления премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") во время обсуждения в Сейме государственного бюджета на 2023 год.

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Сегодня Сейм в первом чтении рассмотрит закон правительства "О государственном бюджете на 2023 год и рамках бюджета на 2023, 2024 и 2025 год".

Во время дебат Кариньш заявил, что для положительных перемен необходимы улучшения в сферах образования и здравоохранения.

Премьер отметил неравенство в образовательной системе — ученики, которые родились в больших городах учатся в лучших школах и необходимо оказывать помощь там, где уровень образования ниже среднего.

Сейчас сфера образования — дорогая и неэффективная система, заявил премьер, сославшись на пример Эстонии. По его словам, в соседней стране реформа школ сократила число учебных заведений, в каждой школе стало больше учеников, а в стране меньше учителей, но они получают в два раза больше.

По мнению Кариньша, это то направление, в котором Латвия должна двигаться, чтобы повысить качество образования.

Кариньш неоднократно обратил внимание на неорганизованность системы здравоохранения, отметив, что большая часть населения не имеет возможности пользоваться частной медициной, как те, кто сидит в Сейме и другие жители с высокими зарплатами.

Политик согласен с тем, что средств на здравоохранение не хватает, но нужно учитывать, что и сама система неэффективна, отметил Кариньш. По его словам, за пять-шесть лет финансирование здравоохранения увеличилось с 800 млн евро до 1,6 млрд евро, но очереди и вполовину не стали короче, а удовлетворенность пациентов — вполовину меньше.

Кариньш заявил, что в здравоохранение следует инвестировать дополнительные средства, но необходимо также реформировать систему, чтобы использовать деньги более эффективно.

Как сообщалось ранее, 7 февраля правительство утвердило проект закона "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы", в котором поступления консолидированного государственного бюджета запланированы в размере 12,721 млрд евро, а расходы — в размере 14,673 млрд евро.

По сравнению с бюджетом 2022 года в 2023 году ожидается увеличение поступлений на 2,025 млрд евро и увеличение расходов на 2,233 млрд евро.

Дефицит государственного бюджета 2023 года запланирован на уровне 1,95 млрд евро, или 4,6% валового внутреннего продукта (ВВП).

Максимальный потолок государственного долга установлен на уровне 19,2 млрд евро, или 45,6% ВВП.