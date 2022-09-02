Кариньш распорядился оценить возможности снижения потребления в централизованном отоплении

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") отдал распоряжение Министерству экономики оценить возможности снижения потребления энергии в системах централизованного отопления.

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В бюро премьер-министра порталу Delfi пояснили, что это поручение дано министерству с целью снизить суммы в счетах жителей зимой.

Министерство экономики должно подготовить и подать на рассмотрение правительство поправки к нормативным актам, если для реализации предложений понадобятся такие изменения.

Напомним, что 9 августа Кабинет министров утвердил пакет поддержки жителям в отопительном сезоне. Какие виды поддержки положены населению — можно прочитать здесь.

Общая сумма государственной поддержки составит 442 млн евро. В этом году на эти цели планируется потратить 180,6 млн евро, в следующем году — 261,65 млн евро.