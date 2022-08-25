В свое время представители АО Latvijas gāze вели себя как хозяева, могли с ноги дверь открывать и диктовать государству свои условия, но эти времена закончились, заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Премьер-министр напомнил, что до 2017 года Россия фактически была монополистом на латвийском рынке природного газа, в том числе владела Инчукалнасским подземным газохранилищем. Правительство выкупило газохранилище, и теперь им управляет оператор единой системы транспортировки и хранения природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus). Поставки газа из России также будут запрещены с 1 января.

"Осталась только одна компания с вводящим в заблуждение названием Latvijas gāze, которую на самом деле следовало бы называть "Российский газ" или "Газпром-газ", — сказал Кариньш, подчеркнув, что это предпредприятие больше не может диктовать свои правила государству.

Объем природного газа для снабжения домохозяйств в отопительный сезон составляет 1,15 тераватт-часа (ТВтч), и по решению правительства Latvijas gāze обязано хранить это количество природного газа в Инчукалнском газохранилище. Компания не имеет права передавать эти запасы другим потребителям газа, и Conexus следит за тем, чтобы этого не произошло.

Хотя Latvijas gāze утверждает, что объем природного газа, доступного в Инчукалнском гахохранилище, составляет менее 1,15 ТВтч, Conexus подтвердил, что объем запасов природного газа Latvijas gāze сейчас даже превышает лимит, установленный Кабинетом министров.

Кариньш подчеркнул, что правительство фактически конфисковало или зарезервировало принадлежащий Latvijas gāze природный газ в Инчукалнаском газохранилище, определив, что он предназначен для латвийских домохозяйств, и предприятие не сможет использовать его где-либо еще. Правительству не интересны внутренние проблемы Latvijas gāze, что и как говорит эта компания, но решение правительства ей придется выполнять.

Также премьер-министр сообщил, что на этой неделе правительство приняло решение выкупить у Latvenergo половину или 0,9 ТВт-ч ранее купленных запасов газа, хранящихся в Инчукалнском газохранилище за 193,483 млн евро. Этот газ останется в хранилище, но перед Latvenergo поставлена ​​задача на вырученные деньги купить дополнительный газ, который будет предназначен для предприятий.

Крупнейшие акционеры Latvijas gāze: "Газпром" (34%), фонд Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и SIA Itera Latvija (16%).

Крупнейший акционер Conexus — принадлежащее государству предприятие Augstsprieguma tīkls (68,46%), 29,06% акций принадлежит фонду MM Capital Infrastructure Fund, управляемому японской компанией Marubeni, а 2,48% — остальным акционерам.