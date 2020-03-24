Карта: появились новые пункты приема анализов на COVID-19 в регионах

С понедельника начали работу несколько новых мобильных пунктов приема анализов. Теперь в Латвии действует 13 таких пунктов в семи городах, сообщает Национальная служба здоровья.

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Бесплатный анализ на коронавирус можно, помимо Риги, сдать в Валмиере, Екабпилсе, Даугавпилсе, Лиепае, Кулдиге и Вентспилсе. Их будут проводить филиалы Центральной лаборатории и E. Gulbja laboratorija.

Все пункты можно посмотреть на интерактивной карте. Бесплатный анализ могут сделать те, кто контактировал с заболевшими либо бывал за границей, а потом в течение 14 дней почувствовал себя плохо. Кроме того, начиная с этого вторника бесплатный анализ могут сделать все медики, социальные работники, полицейские и фармацевты с симптомами заболевания.

Записаться на анализы можно по телефону 8303 с 9:00 до 18:00, а также по телефону E. Gulbja laboratorija 67801112 с 8:00 до 20:00, если вы живете в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе и Кулдиге. Приезжать нужно на личном автомобиле, использовать для этого общественный транспорт или такси, а также приходить пешком, запрещается.