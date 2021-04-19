Карта: в Риге появится пять временных велополос
Foto: LETA

В Риге появятся пять временных велополос, которые должны помочь разгрузить город во время пандемии. Департамент сообщения Рижской думы опубликовал карту.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Велополосы должны соединять окраины с центром и создать удобную и безопасную велоинфраструктуру на время пандемии Covid-19.

Две временных велополосы появятся в Пардаугаве. Велополоса в Илюгюциемсе будет идти от Юрмалас Гатве до улице Спилвес по улицам Дзирциема и Лидоню. Велополоса на Кипсале будет идти от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Энкура

Самая длинная велополоса будет идти по Московскому форштадту от улицы Дзирнаву до улицы Рушоню. Также появятся велополосы в Саркандаугаве и Пурвциемсе — от улицы Сканстес до улицы Тилта и от улицы Браслас до улицы Улброкас.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

48

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур