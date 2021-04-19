Карта: в Риге появится пять временных велополос

В Риге появятся пять временных велополос, которые должны помочь разгрузить город во время пандемии. Департамент сообщения Рижской думы опубликовал карту.

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Велополосы должны соединять окраины с центром и создать удобную и безопасную велоинфраструктуру на время пандемии Covid-19.

Две временных велополосы появятся в Пардаугаве. Велополоса в Илюгюциемсе будет идти от Юрмалас Гатве до улице Спилвес по улицам Дзирциема и Лидоню. Велополоса на Кипсале будет идти от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Энкура

Самая длинная велополоса будет идти по Московскому форштадту от улицы Дзирнаву до улицы Рушоню. Также появятся велополосы в Саркандаугаве и Пурвциемсе — от улицы Сканстес до улицы Тилта и от улицы Браслас до улицы Улброкас.