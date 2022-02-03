Каждый четвертый житель Латвии получил бустерную вакцину от Covid-19

Согласно данным, собранным Национальной службой здравоохранения (НСЗ), на сегодня поддерживающую вакцину против Covid-19 уже получили 24,13% населения Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Латвии хотя бы одну прививку против коронавируса сделали 71,1% всего населения. Завершили курс вакцинации 68,48% жителей, из них 35,246% человек получили также бустерную вакцину.

При пересчете на все население ревакцинированы 24,13% жителей страны.

За минувшие сутки против Covid-19 было вакцинировано 3793 человека, из них 321 вакцинированы первой дозой, 525 получили вторую прививку, 35 вакцинированы вакциной Janssen (Johnson&Johnson) и 2912 человек привиты дополнительно.

Темп вакцинации снижается от недели к неделе уже в течение месяца. Если в начале января в среднем прививалось 10 300 человек в день, то в каждую следующую неделю среднее количество привитых в день снижалось: с 10 января прививалось в среднем 9 265 человек в день, на неделе с 17 января — 7 367 человек, с 24 января — 5488 человек.