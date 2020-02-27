Каждый год латвийцы "забывают" об 1 миллионе назначенных медицинских консультаций

Согласно статистике Центра профилактики и контроля заболеваний, ежегодно жители Латвии получают более 10 миллионов амбулаторных медицинских консультаций. Тем не менее, еще в среднем 5-15% составляют не состоявшиеся встречи, на которые пациенты записались, но не явились. Это значит, что тысячи латвийцев без предупреждения не приходят на обследование или консультацию специалиста, пишет газета Latvijas avīze.

"Пациенты, которые записываются на получение оплачиваемых государством медицинских услуг и не приходят, представляют собой большую проблему по всей стране, не только в Даугавпилсе, и не является существенным, записался ли пациент на визит шесть месяцев или неделю назад. Пятая часть пациентов, которые подтвердили необходимость визита, не приходят", — говорит специалист по общественным отношениям Даугавпилсской региональной больницы Гундега Гронска.

Вместо того, чтобы предупредить медицинское учреждение, предоставив возможность посетить специалиста кому-то другому, многие просто "забывают" о запланированном визите. И таких случаев — от 500 тысяч до полутора миллионов ежегодно. В среднем — порядка миллиона.

При этом, согласно проведенному исследовательским центром SKDS по заказу движения Dzīvesspriedums ("Приговор — жизнь") опросу, каждый четвертый (26%) житель Латвии в течение продолжительного времени не ходил на работу лишь потому, что не смог своевременно попасть на консультацию к врачу или обследование. У каждого десятого такая ситуация повторялась многократно.

В прошлом году был открыт почти миллион больничных листов. Среди тех, кто, не получив вовремя лечение или обследование, был вынужден многократно пропускать работу, больше всего жителей 35-54 лет, то есть людей трудоспособного возраста.