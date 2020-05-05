KNAB не выявил признаков коррупции в медицинских закупках

В период чрезвычайного положения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не выявило коррупции или конфликта интересов в медицинских закупках, рассказала на заседании парламентских комиссий по труду и социальным делам и по публичным расходам и ревизиям начальник 1-го управления БПБК Анна Алёшина.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Медицинские учреждения присылают KNAB договоры для проверки в превентивном порядке, добавила она.

Говоря о расходовании 14 млн евро, которые были выделены университетским больницам на оборудование для борьбы с Covid-19, министр здравоохранения Илзе Винькеле рассказала, что у каждой больницы есть своя закупочная комиссия и совет, которые надзирают за покупками на сумму свыше 300 тыс. евро. Дополнительно ведется также сотрудничество с Госконтролем.

Говоря о ситуации в целом, Винькеле заявила, что в дальнейшем больницы придется приспосабливать к работе в условиях Covid-19, что означает дополнительную дезинфекцию и более точную организацию потока пациентов.

Депутаты задавали вопросы о двух аппаратах, которые планируется закупить для Рижской Восточной клинической больницы. Винькеле пояснила, что они нужны, чтобы обеспечить готовность больницы к лечению больных Covid-19. Пульмонолог Айвис Крамс пояснил, что один из этих аппаратов - бронхоскоп, который в отдельных случаях нужен для выживания пациентов. Такие аппараты используются в Европе, в частности, в Австрии их семь, а в Балтии нет ни одного.

Также будут закуплены родильные и гинекологические кресла, чтобы обеспечить отдельное обслуживание беременных с Covid-19.