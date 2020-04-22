KNAB проверяет сообщение OFAC о коррупции Лембергса

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку сообщения американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) о том, что мэр Вентспилса Айвар Лембергс подкупал должностных лиц и влиял на них, сообщает LETA.

Глава KNAB Екаб Страуме в феврале этого года не стал комментировать, начало ли бюро проверку утверждений OFAC. Сейчас бюро подтвердило, что ведомственная проверка начата. У США запрошена детальная информация о сообщении OFAC.

Как сообщалось, 9 декабря OFAC наложил санкции на Лембергса и четыре связанных с ним предприятия — Управление Вентспилсского свободного порта, Агентство по развитию Вентспилса, Ассоциацию развития бизнеса и Латвийскую ассоциацию транзитного бизнеса. Позднее с порта санкции были сняты.

В сообщении OFAC говорилось, что Лембергс, будучи мэром Вентспилса с 1988 года, неоднократно обвинялся в отмывании денег, взяточничестве и злоупотреблении властью. Он контролирует структуры с помощью политических партий и коррумпированных политиков, и постоянно использует их для своей личной выгоды. На все должности назначаются удобные Лембергсу люди, правозащитники подкупаются, а политики, которых Лембергс не может контролировать, снимаются с должностей.