Коалиция договорилась повысить зарплаты преподавателям
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Формирующие правительство партии пришли к соглашению о повышении зарплат педагогов высших учебных заведений с 1 сентября этого года, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с партнерами по коалиции.

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"Мы пришли к соглашению, что решение о повышении зарплат преподавателей вузов с сентября этого года будет принято на завтрашнем заседании правительства", — сказал политик.

Лидер Новой консервативной партии, министр юстиции Янис Борданс добавил, что были найдены средства на повышение заработной платы преподавателей вузов, находящихся в подчинении как Министерства образования и науки, так и Министерства здравоохранения и Министерства земледелия.

Кариньш подчеркнул, что никаких решений по бюджету 2021 года еще не принято, и завтра, 18 августа, правительство примет решение о выделении финансирования для повышения зарплат только в этом году. По его словам, в контексте повышения заработной платы в ближайшие годы важен вопрос об источнике финансирования. В качестве одного из решений рассматривается более эффективное расходование имеющихся средств.

Профсоюз педагогов сообщил, что отменяет пикет, запланированный на 18 августа.

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LETA

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LETA
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