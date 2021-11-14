Комендантский час будет отменен в полночь

В полночь в Латвии завершится установленный для ограничения распространения Covid-19 комендантский час, сообщила агентству LETA старший специалист Отдела Госполиции по связям с общественностью Криста Андерсоне.

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Это означает, что комендантский час в воскресенье, 14 ноября, будет действовать с 20 часов до 23.59.

Ранее сообщалось, что с 21 октября по 15 ноября в Латвии каждый день с 20 до 5 часов будет действовать комендантский час. Согласно решению правительства, в это время запрещено покидать место жительства без заполненного свидетельства.