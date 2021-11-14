Комендантский час будет отменен в полночь
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В полночь в Латвии завершится установленный для ограничения распространения Covid-19 комендантский час, сообщила агентству LETA старший специалист Отдела Госполиции по связям с общественностью Криста Андерсоне.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Это означает, что комендантский час в воскресенье, 14 ноября, будет действовать с 20 часов до 23.59.

Ранее сообщалось, что с 21 октября по 15 ноября в Латвии каждый день с 20 до 5 часов будет действовать комендантский час. Согласно решению правительства, в это время запрещено покидать место жительства без заполненного свидетельства.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Латвия Локдаун пандемия Covid-19
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим