Комиссия поддерживает для рассмотрения в окончательном чтении законопроект бюджета на 2023 год

Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма сегодня поддержала для рассмотрения в окончательном чтении законопроект "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы".

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На этой неделе комиссия также поддержала связанные законопроекты бюджетного пакета. Окончательное чтение проекта бюджета запланировано на заседании Сейма 8 марта.

Сегодня комиссия не поддержала предложения оппозиции по различным направлениям, в том числе отклонив предложение "Прогрессивных" о выделении 2,73 млн евро на обеспечение стартового комплекта для новорожденных за счет финансирования железнодорожной инфраструктуры общего пользования.

Также были отклонены несколько предложений Союза зеленых и крестьян (СЗК), в том числе предложение выделить полмиллиона евро на обеспечение работы портала Manabalss.lv о чем сообщалось ранее.

Большинством голосов бюджетная комиссия также отклонила два предложения СЗК, которые предусматривали выделение 115 млн евро на реализацию муниципальных проектов. Депутат СЗК Виктор Валайнис пояснил, что эти средства должны были стать важным инструментом для финансирования учебных заведений, развития территорий и других программ.

Валайнис подчеркнул, что партийный союз согласен с заявлением некоторых представителей коалиции о том, что "нельзя вечно сидеть на игле фондов Европейского союза", поскольку доступность финансирования ЕС в будущем может сократиться и поэтому должно быть доступным финансирование национальных проектов, отметил политик.

Заместитель госсекретаря Министерства финансов Йоланта Плуме в этой связи обратила внимание на то, что государство уже выделило 60 млн евро на увеличение кредитоспособности самоуправлений для реализации их проектов. А в отношении предложения СЗК следует учитывать, что в течение последних двух лет средства, предназначенные для проектов высокой готовности, не были израсходованы в запланированном объеме, пояснила Плуме.

Глава бюджетной комиссии Янис Рейрс подчеркнул, что в первую очередь важно завершить уже начатые проекты. Если в 2024 году Еврокомиссия перестанет допускать отклонения от условий дефицита бюджета в этом вопросе, уже начатые проекты рискуют быть заморожены, пояснил политик.

Большинство депутатов также отклонили предложение депутата Айнара Шлесерса из партии "Латвия на первом месте" о выделении 100 млн евро на обеспечение выплаты пособия в размере 5000 евро за рождение каждого ребенка.

Как сообщалось, к окончательному чтению проекта бюджета на 2023 год поступило почти 250 предложений.