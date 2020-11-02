Комитет Рижской думы поддержал создание временных велополос на ул. Чака

После двухчасовой дискуссии комитет Рижской думы по делам сообщения и транспорта поддержал решение создать экспериментальные велополосы на улице Чака и Марияс, передает LETA. Специалисты на заседании предупреждали, что это приведет к пробкам, в которых будет стоять в том числе общественный транспорт.

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Директор департамента сообщения РД Виталий Рейнбахс на заседании комитета указал, что введение велополос приведет к пробкам не только на самой Чака, но и на близлежащих улицах. А значит, в пробках будет стоять и общественный транспорт. Снижение эффективности общественного транспорта обеспокоило и члена правления Rīgas satiksme Яниса Голубевса. Он отметил, что улица Чака является магистральной для общественного транспорта Риги - по ней в день совершаются 990 рейсов.

Тем не менее это не убедило депутатов комитета, так как сейчас улица Чака непривлекательна для жизни. “Если мы смотрим на центр как на район, где люди живут и отправляются по делам и мы хотим, чтобы центр был населен, то мы не можем смотреть только с точки зрения пропускной способности потока транспорта”, - сказал Вилнис Кирсис (Новое Единство).

Депутаты решили в экспериментальном порядке ввести велополосы, чтобы оценить, насколько они эффективны, как сильно будет опаздывать транспорт и какие будут пробки. В зависимости от результатов эксперимента будет решено, оставить велополосы или нет. Временные велополосы будут в силе с декабря по апрель.

Как уже сообщалось, специалисты Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) считают, что велополосы сделают движение на Чака более безопасным, но без решений в масштабах города могут не дать ожидаемого эффекта. В свою очередь, Rīgas satiksme выступает за отмену транзита на ул. Барона, сделав её улицей для трамваев, велосипедистов и пешеходов, оставив транзитные функции ул. Чака.