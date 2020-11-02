Комитет Рижской думы поддержал создание временных велополос на ул. Чака
Foto: LETA

После двухчасовой дискуссии комитет Рижской думы по делам сообщения и транспорта поддержал решение создать экспериментальные велополосы на улице Чака и Марияс, передает LETA. Специалисты на заседании предупреждали, что это приведет к пробкам, в которых будет стоять в том числе общественный транспорт.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Директор департамента сообщения РД Виталий Рейнбахс на заседании комитета указал, что введение велополос приведет к пробкам не только на самой Чака, но и на близлежащих улицах. А значит, в пробках будет стоять и общественный транспорт. Снижение эффективности общественного транспорта обеспокоило и члена правления Rīgas satiksme Яниса Голубевса. Он отметил, что улица Чака является магистральной для общественного транспорта Риги - по ней в день совершаются 990 рейсов.

Тем не менее это не убедило депутатов комитета, так как сейчас улица Чака непривлекательна для жизни. “Если мы смотрим на центр как на район, где люди живут и отправляются по делам и мы хотим, чтобы центр был населен, то мы не можем смотреть только с точки зрения пропускной способности потока транспорта”, - сказал Вилнис Кирсис (Новое Единство).

Депутаты решили в экспериментальном порядке ввести велополосы, чтобы оценить, насколько они эффективны, как сильно будет опаздывать транспорт и какие будут пробки. В зависимости от результатов эксперимента будет решено, оставить велополосы или нет. Временные велополосы будут в силе с декабря по апрель.

Как уже сообщалось, специалисты Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) считают, что велополосы сделают движение на Чака более безопасным, но без решений в масштабах города могут не дать ожидаемого эффекта. В свою очередь, Rīgas satiksme выступает за отмену транзита на ул. Барона, сделав её улицей для трамваев, велосипедистов и пешеходов, оставив транзитные функции ул. Чака.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

58

Source

rus.DELFI.lv

Tags

"Новое Единство" CSDD Rīgas satiksme Вилнис Кирсис Рижская дума
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky