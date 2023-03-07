Конституционный суд принял к рассмотрению еще одну жалобу об аннулировании ВНЖ российских граждан

Возбуждено третье дело о превращении во временные постоянных видов на жительство граждан России, бывших неграждан Латвии, сообщает Конституционный суд.

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Дело начато по заявлению Наталии Титимовой, Еленны Логуновой, Олега Беседского, Наталии Емельяновой, Алевтины Сунцовой, Наталии Павленко, Ольги Трушковой, Николая Журавлева, Николая Пронина и Ольги Пасторе.

Согласно оспариваемой норме, с 1 сентября 2023 года выданные им ПМЖ теряют силу. Чтобы получить новый постоянный вид на жительство, Заявители должны до 1 сентября 2023 года предоставить сертификат о владении госязыком на категорию А2.

В иске указывается, что заявители поставлены в неравное положение по сравнению с другими бывшими гражданами и негражданами Латвии, получившими постоянный вид на жительство в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 24 Закона об иммиграции. Кроме того, лишая их постоянного статуса, предоставленного государством, нарушается их право на неприкосновенность частной жизни и нарушается принцип защиты правового доверия.

До 6 мая Сейм Латвии должен предоставить Конституционному суду свои пояснения.

1 марта сообщалось о еще одном таком деле в КС.

В соответствии с изменениями в законе об иммиграции граждане России, бывшие граждане или неграждане Латвии, получившие автоматом постоянный ВНЖ в Латвии, до 1 сентября текущего года должны подать в Управление по делам гражданства и миграции удостоверение о знании латышского языка не ниже уровня А2. По данным Госцентра содержания образования предполагается, что языковую проверку должны пройти 17 865 граждан России.

По расчетам Министерства внутренних дел, требования закона об иммиграции распространяются примерно на 25 тысяч российских граждан, из них около 5000 человек старше 75 лет — им языковой тест сдавать не нужно. Также от экзаменов освобождают некоторые медицинские диагнозы.