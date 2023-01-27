Латгальский бунт в "Согласии". Даугавпилс ушел, делегаты от Резекне, Резекненского и Лудзенского краев бойкотируют конгресс

Делегаты от региональных организаций "Согласия" в Резекне, Резекненского и Лудзенского краев приняли решение бойкотировать конгресс партии. Об этом сообщил мэр Резекне Александр Барташевич. Днем ранее, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, а также все депутаты Даугавпилсской думы, избранные от "Согласия", объявили о выходе из партии и фактическом намерении создать свою региональную партию.

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Барташевич и другие призывают к бойкоту

"28 января должен состоятся съезд социал-демократической партии Согласие. После откровенного провала партии на выборах 14 Сейма — партия не преодолела 5% барьер и оказалась "за бортом" парламента и "большой политики", нынешние лидеры — Ушаков и Урбанович отказались взять на себя ответственность за произошедшее, начали истеричную борьбу за сохранение контроля над партией. Период подготовки к съезду ознаменовался закулисной возней, интригами и откровенным шельмованием тех, кто готов был взять курс на преобразования в партии", — говорится в совместном заявлении руководителя первичной парторганизации "Согласия" в Резекне Александра Барташевича, главы первичной парторганизации Резекненского края Екатерины Ивановой и главы главы первичной парторганизации Евгении Кущи.

В заявлении подчеркивается, что мэр Резекне Александр Барташевич в этой ситуации выдвинул свою кандидатуру в председатели "Согласия".

"Вместо диалога руководство партии публично обрушилось с лживыми обвинениями по его позиции в вопросе войны на Украине, не брезгуя измышлениями", — подчеркивается в заявлении. Также представители Резекне, Резекненского и Лудзенского краев подчеркивают, что "верхушка партии продемонстрировала высокомерие, уничижительное отношение и явное игнорирование мнения представителей Латгалии".

"Обстановка нетерпимости и эмоционального давления не может сегодня обеспечить начало перемен в партии, осознания и исправления ошибок. В тоже самое время мы продолжим активно действовать по преодолению кризиса в партии "Согласие" и обращаемся к членам партии поддержать наше решение бойкотировать конгресс партии", — заявляют Барташевич, Иванова и Куща.

А будет ли кворум?

В отличие от мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша и всех депутатов Даугавпилсской думы, избранных от "Согласия", Барташевич, Иванова и Куща не приостанавливают членство в партии, следует из заявления. Напротив, в их заявлении фигурирует обещание предпринимать действие по преодолению кризиса в "Согласии".

В то время, по неофициальной информации, отказ от участия в конгрессе ряда делегатов может сделать съезд неспособным принять какие-либо решения — из-за отсутствия кворума. Но даже, если юридически кворум будет соблюден, отсутствие большого числа делегатов автоматически снизит "вес" принятых на конгрессе решений и уже стало само по себе скандалом.

"Что это означает, мне неясно, исключая того, что одной части делегатов на конгрессе не будет", — так прокомментировал LETA Янис Урбанович ситуацию с "бунтом" Резекне, Резекненского и Лудзенского краев, признав, что будет ли у конгресса право принимать решения станет известно только утром в субботу, в месте проведения самого конгресса. У каждого могут быть какие-то другие важные дела, признал политик.

В субботу, 28 января, на конгрессе "Согласия" планируется переизбрать партийное руководство.

Решение Александра Барташевича бойкотировать конгресс фактически означает, что он уже не будет избран председателем "Согласия".

Ранее Рижская региональная организация "Согласия" и фракция "Согласия" в Рижской думе призывали членов партии поддержать триумвират сопредседателей — европарламентария Нила Ушакова, бывших депутатов Сейма Яниса Урбановича (занимает пост председателя партии в последние годы) и Регину Лочмеле. Этот призыв означал, что столичное крыло предлагает отказаться от избрания одного председателя, изменив саму структуру партии — то есть, создать институт трех сопредседателей.

Однако в четверг, 27 января, Регина Лочмеле в Facebook написала, что не намерена снимать свою кандидатуру на должность председателя "Согласия". О создании института трех сопредседателей, что требует еще и внесения изменений в устав партии, в посте Лочмеле не было сказано ни слова.

Более никто публично о своих амбициях на председательство партии не заявлял.

В то же время Регина Лочмеле сказала LETA, что разговоры о смерти "Согласия" не соответствуют действительности. К тому же Лочмеле подчеркнула, что Андрей Элксниньш, покинув ряды "Согласия", не изменил свои взгляды. "То, что Элксниньш создаст свою партию, — это очень хорошо. Я не вижу идеологических различий между Элксниньшем и, например, моей позицией", — сказал бывший депутат Сейма, выразив мнение, что уход Элксниньша связан с тем, что что он хочет сосредоточиться непосредственно на Латгалии и "развивать Даугавпилс".

"Это не раскол в негативном значении, а стратегический шаг", — так оценила ситуацию Лочмеле. По ее мнению, в Латгалии много проблем, которые власть имущие в Риге не видят и не хотят решать.

Ранее нынешний глава "Согласия" Янис Урбанович, отказавшись дать оценку решению даугавпилчан пожелал им удачи, подчеркнув: "Я надеюсь, что бывшие представители "Согласия" в Даугавпилсской думе все правильно рассчитали".

В свою очередь, бывший депутат Сейма и бывший член президиума Сейма Андрей Клементьев заявил агентству LETA, что конгресс "Согласия" может либо дать партии второе дыхание, либо стать последним вздохом.

Сам Клементьев признался, что после ухода Элксниньша и других даугавпилчан пессимистически смотрит на будущее партии. "В партии ситуация, которую нельзя планировать и прогнозировать", — отметил Клементьев. По его словам, еще в среду, 25 января, Элксниньш активно участвовал в заседании правления, выдвигал предложения по улучшению программы и устава, а в четверг неожиданно сообщил о выходе из партии. По мнению Клементьева, мэру Даугавпилса все же следовало дождаться окончания конгресса, и уже потом принять решение. Клементьев отметил, что именно на конгрессе члены партии могли бы обсудить проблемные вопросы и вместе попытаться построить партию так, чтобы "Согласие" снова было в топе".

Ранее, напомним, европарламентарий и бывший мэр Риги Нил Ушаков заявил, что не исключает сотрудничество с лидером партии "Латвия на первом месте" Айнаром Шлесерсом и поддерживает консолидацию политических сил.