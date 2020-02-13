Латвийцев просят сдать в магазины слаймы Magic Slime: они могут быть опасны для здоровья

Фирма Elkaro объявила, что отзывает из продажи три вида игрушек Magic Slime, в которых, согласно данным польских властей, превышено содержание бора. Так как эти изделия не соответствуют нормам Евросоюза, продавать их больше не будут. Тех, кто, начиная с 1 мая 2018 года, уже купил эти потенциально опасные для здоровья товары, просят сдать их в тот же магазин, где они были приобретены.

Как сообщает Центр защиты прав потребителей, речь идет о следующих детских товарах:

1. Расфасованная в бутылочки "творческая масса" Magic Slime (14 см, в упаковке 24 штуки). Индекс 429792, EAN: 5902643641180;

2. Тянучая масса 7x5 см, индекс 405721, EAN: 5902643685178;

3. Липкая масса, в упаковке 12 штук. Индекс 413975, EAN: 5902643627291;