Латвийские спецслужбы выявили призывы присоединиться к ЧВК "Вагнер"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) выявила в интернете отдельные прямые и косвенные призывы присоединиться к российской группировке "Вагнер". Об этом со ссылкой на представителей службы сообщает агентство LETA.

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Более подробных комментариев СГБ не предоставила. Представители службы лишь пояснили, что до сих пор в Латвии не было обнаружено какой-либо внешней рекламы группировки — например, наклеек или других пропагандистских материалов.

В СГБ также напомнили, что гражданам и негражданам Латвии запрещено служить в Вооруженных силах или военной организации другого государства, которое угрожает национальной безопасности Латвии.

За нарушение этого запрета предусмотрена уголовная ответственность — лишение свободы на срок до четырех лет. Наказание в виде тюремного срока до десяти лет также предусмотрено за активное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами Латвии, направленном против территориальной неприкосновенности или политической независимости страны или иным образом противоречащем международному праву, связанному с Латвией.

СГБ призывает граждан сообщать о замеченных ими пропагандистских материалах или иных попытках завербовать жителей Латвии в группировку "Вагнер".

"Просим незамедлительно информировать СГБ, предоставляя как можно более подробную информацию, желательно также фото или видео произошедшего. С СГБ можно связаться в любое время суток, написав на info@vdd.gov.lv или позвонив по номеру 67208964", — отметили в службе.

Ранее сообщалось, что за распространение пропагандистских материалов "Вагнера" двое граждан России были задержаны в Польше. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

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