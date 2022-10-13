Латвия и союзники по НАТО подписали протокол о создании единой европейской системы ПВО

В четверг, 13 октября, Германия и 13 союзников по НАТО, в том числе и Латвия, подписали протокол о намерениях по созданию противовоздушного щита European Sky Shield и совместной закупке систем ПВО, таких как Arrow 3 (ISRAI.UL) и Patriot (RTX.N), сообщает Reuters.

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Церемония подписания протокола состоялась в штаб-квартире НАТО в бельгийском Брюсселе. Странами-участницами проекта ПВО являются Латвия, Литва, Эстония, Германия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Нидерланды, Словения и Румыния, а также Финляндия, которая пока лишь только подала заявку на вступление в НАТО.

Как отмечает Euractiv, Польша и Франция от участия в проекте отказались. В то время как Польша заявила, что вместо этого создаст собственную систему ПВО, Франция в значительной степени полагается на сдерживающий эффект своего ядерного арсенала, а не на обычные системы противоракетной обороны.

Во время своей речи в Праге 29 августа канцлер Германии Олаф Шольц предложил инициативу по интеграции европейских систем обороны в единый противовоздушный щит, чтобы обеспечить более эффективное и экономичное решение.

Идея совместной европейской системы ПВО вызвала особенно яркий отклик от стран Балтии и Восточной Европы, обеспокоенных путинскими угрозами дальнейшей эскалации и применения ядерного оружия. Шольц заручился поддержкой не только многих европейских партнеров, но и своих либеральных и исторически антимилитаристских партнеров по зеленой коалиции.

По сообщениям СМИ из разных стран, проект European Skyshield оснащен системой перехвата ракет Arrow 3, первоначально разработанной и внедренной Израилем.

Arrow 3 — противоракетная система, способная перехватывать дальнобойные снаряды, а затем нейтрализовывать их с безопасного расстояния. Размещение таких систем в нескольких странах потенциально может обеспечить более полную и экономически эффективную защиту неба над Европой.

В свою очередь, Patriot является американским зенитно-ракетным комплексом. В марте две таких системы ПВО были переброшены из Германии в Польшу.