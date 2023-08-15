Латвия может подключиться к перевалке украинского зерна

Latvijas dzelzceļš (LDz) видит возможность этой осенью заняться перевозкой украинского зерна, заявил в интервью Латвийскому радио председатель правления компании Риналдс Плявниекс.

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Он упомянул, что ранее скептически относился к возможностям перевозки украинского зерна по железной дороге через Латвию.

"До лета этого года я относился к этому вопросу абсолютно скептически и считал, что в индустриальных масштабах это невозможно", — заявил Плявниекс, пояснив, что в таких перевозках нужно проводить две перевалки.

В то же время Плявниекс заявил, что технологические возможности логистики и перевалки настолько развились и процесс перевалки может быть гораздо оперативнее. "Сейчас появилась возможность для перевозки украинского зерна", — заявил Плявниекс.

По словам председателя правления LDz, через Латвию за год можно будет перевезти примерно от 500 тысяч до одного миллиона тонн украинского зерна. Плявниекс также упомянул, что LDz может быть привлечена к транспортировке зерна из Украины уже этой осенью.

До недавнего времени значительную часть украинской сельскохозяйственной продукции вывозили из страны через три порта на Черном море в рамках "зерновой сделки", заключенной между Киевом и Москвой при посредничестве Турции и ООН в прошлом году. Кремль объявил о нежелании продлевать соглашение в середине июля, объяснив это невыполнением части договоренностей, затрагивающих интересы РФ. После этого российские войска начали регулярно обстреливать портовую инфраструктуры Одессы, Измаила и других городов Украины.

24 июля литовские власти направили в Еврокомиссию письмо с предложением использовать порты на Балтийском море в качестве альтернативного пути экспорта зерна из Украины. В Клайпеду и другие порты предлагается перенести и санитарный контроль, который сейчас проводят на украинско-польской границе. "Балтийская инфраструктура может стать жизнеспособным и надежным транзитным маршрутом для украинской продукции. Морские порты стран Балтии обладают большими возможностями по перевалке сельскохозяйственной продукции — 25 млн тонн в год только по зерну", — говорится в письме.

По данным ООН, за время действия зерновой сделки по коридору в Черном море из украинских портов было экспортировано почти 33 млн метрических тонн кукурузы, пшеницы, подсолнечника и других товаров.