Латвия поставила Украине еще один вертолет
Foto: AFP/Scanpix

Национальные вооруженные силы Латвии поставили Украине еще один вертолет "Ми-17", пишет министр обороны Инара Мурниеце.

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"Украина успешно борется и отвоевывает все новые и новые оккупированные территории. Мы будем с Украиной до ее полной победы", — подчеркивает министр.

Уже сообщалось, что Латвия продолжает оказывать военную помощь Вооруженным силам Украины. Ряд восстановленных вертолетов советской эпохи, а также пулеметы, дроны, самоходные гаубицы и другое вооружение постепенно передаются украинцам.

С начала войны латвийская военная поддержка Украины достигла более 1% валового внутреннего продукта Латвии — по этому соотношению страна уже стала лидером среди сторонников Украины. Также Латвия приняла решение о реализации амбициозной программы подготовки украинских военнослужащих.

Еще до повторного вторжения России в Украину в феврале прошлого года Латвия поставила Украине ракетные комплексы ПВО "Стингер", чтобы укрепить возможности ПВО и способность вооруженных сил Украины защищать свое население от российской агрессии.

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