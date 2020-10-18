Латвия стала "антилидером" Балтии по заболеваемости коронавирусом
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Латвии отмечается самый высокий показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней на 100 тыс. жителей по сравнению с другими странами Балтии, сообщает агентство LETA.

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В Латвии заболеваемость за последние 14 дней составила 71,51 случая на 100 тыс. жителей, в Литве - 70,15, в Эстонии - 35,85. До этого Латвия этом показателю опережала Литву в конце марта, в мае и середине июля.

В отличие от Латвии и Литвы, в Эстонии на этой неделе показатель заболеваемости постепенно снижается.

Как уже сообщалось, в субботу в Латвии выявлено 58 новых случаев коронавирусным заболеванием Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Один зараженный Covid-19 человек в возрастной группе от 70 до 75 лет умер.

В субботу сделано 2690 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 2,1%. В целом с начала пандемии сделан 390 971 тест.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус Латвия
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