Латвия вновь займется реабилитацией украинских военнослужащих и отдыхом их детей

Латвия восстановит летние лагеря для детей военнослужащих Украины, а также вернет программу реабилитации раненых украинских военнослужащих, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

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Ранее на этой неделе во время визита на Украину парламентский секретарь Министерства обороны Байба Блодниеце договорилась возобновить организацию в Латвии летних лагерей для детей украинских военнослужащих.

Планируется, что в этом году летний детский лагерь в Латвии смогут посетить как минимум 60 украинских детей, которые живут в приграничных районах на востоке Украины. Такая программа помощи действовала ранее, но была на время приостановлена из-за пандемии Covid-19.

Помимо этого будет восстановлена действовавшая ранее программа реабилитации в Латвии военнослужащих из Украины. В частности, в 2019 году в Латвийском Национальном реабилитационном центре Vaivari в Юрмале курс лечения и реабилитации прошли 14 украинских военных, пострадавших в ходе конфликта на Донбассе.

Во время визита на Украину Байба Блодниеце встретилась с руководством Минобороны Украины и с представителями ряда военных и невоенных организаций, выразив поддержку дальнейшему сотрудничеству и помощи.

"Уже сейчас Латвия обеспечивает Украину не только политически, но и практически, в том числе оказывая военную поддержку. В этом году мы углубим существующие двусторонние отношения в плане развития военной индустрии, в плане передачи медицинского опыта в военно-полевой сфере, а также в сфере эффективной борьбе с пропагандой и дезинформацией", - отметила парламентский секретарь Минобороны.

В Киеве на встрече с заместителями Минобороны Украины Александром Полищуком и Анной Маляр Байба Блодниеце обсудила необходимую поддержку для усиления обооны Украины.

В ходе визита Блодниеце посетила Донбасс, где передала 25-ю по счету гуманитарную помощь, предназначенную украинским военнослужащим и их семьям, а также пострадавшим от конфликта мирным жителям, - медицинские товары, одежду, обувь, хлеб, товары первой необходимости.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Латвии подготовило проект Сейма о решении отправить военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) на учебную операцию на территории Украины.