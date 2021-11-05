Латвия вышла на первое место по смертности от Covid-19 в Европе

На прошлой неделе Латвия достигла самого высокого уровня смертности с диагнозом Covid-19 среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), опередив Румынию и Болгарию, где фиксировались самые высокие показатели смертности от Covid-19 до этого, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

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За последние две недели в Латвии с 18 по 31 октября уровень смертности от Covid-19 достиг 244,8 случая на миллион жителей.

За Латвией следуют Болгария с 242,7 и Румыния с 230,3 смертей на миллион жителей за предыдущие две недели.

Между тем, средний уровень смертности от диагноза Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ за этот период составил 27,2 случая на миллион жителей.

Уровень смертности в соседних с Латвией странах также стремительно вырос. Так, в Литве уровень смертности за предыдущие две недели составил 78,4 случая, а в Эстонии — 82 случая на миллион жителей.

Как уже сообщалось, за минувшие сутки в Латвии зарегистрирован 1821 новый случай заболевания Covid-19, умерли 43 человека. Среди умерших 39 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, четверо прошли вакцинацию.

За минувшие сутки в Латвии проведено 25 814 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,1%. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 228 681 человека, 3444 человека с этим заболеванием умерли.