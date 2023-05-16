Лембергс отрицает, что делегировал представителей на переговоры с "Новым Единством" о поддержке Ринкевича

Айвар Лембергс — депутат Венспилсской думы и председатель правления партии Latvijai un Ventspilij, входящей в Союз "зеленых" и крестьян — отрицает, что делегировал своих представителей на какие-либо переговоры с "Новым Единством" о поддержке кандидата в президента Эдгара Ринкевича. Об этом сам Лембергс сообщил агентству LETA.

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Лембергс также добавил, что до сих пор ни одна политическая сила — ни "Объединенный список", ни "Прогрессивные" — с ним также не говорили.

"В политике я ничего не ловлю. У меня все уже есть", — отшутился Лембергс.

По словам политика, которого некогда причисляли к всесильным олигархам, партия Latvijai un Ventspilij в ближайшее время решит, кого из кандидатов в президенты поддержат ее депутаты в Сейме. Из этого следует, что из 16 депутатов парламентской фракции оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) двое — члены партии Latvijai un Ventspilij.

Лембергс указал, что о президентских выборах лучше спрашивать более компетентных людей — председателя правления СЗК Арманда Краузе и главу парламентской фракции СЗК Виктора Валайниса.

Как уже сообщалось, для избрания президентом министра иностранных дел Эдгара Ринкевича премьерская партия "Новое Единство" сейчас ищет поддержку у бывшего мэра Вентспилса, так называемого "олигарха" Айвара Лембергса. Об этом газете Diena заявил представитель коалиционного "Объединенного списка", министр земледелия Дидзис Шмитс.

Шмитс утверждает, что перед выдвижением Ринкевича в президенты политики от "Нового Единства" уже встречались с представителями Лембергса и получили гарантии поддержки кандидатуры главы МИД. Как минимум одна такая встреча состоялась в самом МИД у самого Ринкевича, говорит министр земледелия. "Если бы "Новое Единство" не заключило никакой сделки, то мы бы знали об этом уже давно, и они не допустили бы слухов в "Объединенном списке", в Нацобъединении и вообще на политическом поле", — полагает Шмитс.