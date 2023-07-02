Левитс: 150 лет назад на Празднике песни родилась латышская нация
Foto: LETA

Латышская нация родилась 150 лет назад на Празднике песни, сказал в воскресенье президент Латвии Эгилс Левитс на церемонии открытия шествия участников Праздника песни и танца.

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150 лет назад на первом Празднике песни жители Видземе, Курземе и Земгале объединились в единый латышский народ, к которому немного позже присоединились и латгальцы, отметил Левитс.

"Может ли быть более прекрасный способ рождения нации, чем пение", — подчеркнул президент, отметив, что Праздник песни и танца демонстрирует разнообразие Латвии.

Также он напомнил о том, что 150 лет назад на Празднике песни впервые прозвучал будущий гимн государства "Боже, благослови Латвию!".

Министр культуры Наурис Пунтулис в своем выступлении сравнил сегодняшнее шествие участников Праздника песни и танца с красочным и длинным старинным народным поясом, который сливается в один большой поток. Он подчеркнул, что этот пояс живой и свободный и создается каждодневным трудом людей, приумножая силу и уверенность народа.

В этом году в Риге в шествии участников Праздника песни и танца участвуют почти 45 000 человек из 1800 коллективов. Шествие началось в 10:00 у памятника Свободы и закончится около 18:30 у театра "Дайлес".

В Верманском саду сегодня в рамках Праздника песни и танца проходит ремесленная ярмарка с участием фольклорных коллективов, народных театров, ансамблей нацменьшинств, народных музыкантов и др.

Возле "Arēna Rīga" с 21:00 до 23:00 пройдет концерт открытия Праздника песни и танца, который предусмотрен только для его участников.

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