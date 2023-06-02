Левитс готов номинировать нового премьер-министра в оставшийся срок полномочий

Действующий президент Эгил Левитс готов номинировать премьер-министра, которому предстоит сформировать новое правительство, если рухнет нынешняя коалиция "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения. Об этом сам Левитс сообщил после встречи со своим преемником на посту президента Эдгаром Ринкевичем.

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По словам Левитса, сегодня действующий и будущий президенты обсудили политическую ситуацию в стране "в общих чертах". "Ситуация неясная. Задача партий и фракций Сейма — посмотреть, как в будущем может функционировать правительство", — сказал Левитс, сообщает агентство LETA.

Действующий президент допускает, что сейчас возможна как совершенно новая модель правительства, так ипродолжение работы действующего Кабинета министров, но это должны решать партии и фракции.

"Если этого потребует ситуация, я сделаю свой выбор до 8 июля. После этого это станет задачей нового президента", — сказал Левитс. 8 июля заканчиваются полномочия Эгила Левитса.

В свою очередь, новоизбранный президент Эдгар Ринкевич указал, что стороны должны обсудить этот вопрос "перекрестно". По его словам, лучшим выходом из сложившейся ситуации было бы общение сторон друг с другом напрямую, а не через масс-медиа.

Напомним, что Эгила Левитса выдвигало на второй президентский срок коалиционное Национальное объединение. Однако после того, как стало ясно, что Левитс не сможет получить в Сейме большинство для переизбрания, "Новое Единство" выдвинуло в президенты своего кандидата — многолетнего главу МИД Эдгара Ринкевича. Левитс был вынужден официально отказаться от претензий на второй срок.

"Новое Единство" обеспечило избрание Ринкевича голосами оппозиционных Союза "зеленых и крестьян и "Прогрессивных". Теперь эти политические силы претендуют на вхождение в правительство, а нынешние коалиционные партнеры "Нового Единства" — "Объединенный список" и Национальное объединение — пытаются как-то удержать свои позиции.

В пятницу, 2 июня, состоятся переговоры "Нового Единства" с "Объединенным списком" и Национальным объединением.