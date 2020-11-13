Левитс, Кариньш и Ринкевич встретятся с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

Президент Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич встретятся с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая посетит Латвию.

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Встреча Левитса с Тихановской состоится в 15.30 в Рижском замке, в 16 часов с ней встретится Кариньш, а Ринкевич проведет с Тихановской рабочий обед, на котором они обсудят актуальную ситуацию в Белоруссии и будущие инициативы.

Также в рамках визита Тихановская удаленно примет участие в международном форуме по вопросам политики безопасности "Рижская конференция 2020".