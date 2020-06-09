Левитс: независимость Латвии была восстановлена с помощью движения национального сопротивления

Глава государства Эгил Левитс посетил художественный музей под открытым небом в Педвале и Музей национального сопротивления в Ренде. Таким образом Левитс призвал общественность поддерживать культурную и художественную отрасль, сообщает канцелярия президента.

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В Педвале Левитс встретился с директором музея, скульптором Ояром Фелдбергсом и посетил различные выставки.

"В Педвале нет музея в классическом понимании. Это место, где объединяются искусство и философия, дух и душа и, я бы сказал, государственная политика Латвии. Господин Фелдбергс превратил свои мысли и представления о мире, природе, душе и человеке в каменный материал, а камень, как мы знаем, является своего рода символом вечности, — сказал Левитс. — Находиться в этом месте очень приятно. К тому же поле для скульптур Sapulce, которое символически отображает созыв Конституционного Собрания и начало латвийской демократии сто лет назад, является особенным. Это место должен увидеть каждый житель Латвии".

Далее, чтобы почтить людей, которые боролись за свободу Латвии в годы оккупации, Левитс отправился в Музей национального сопротивления в Ренде.

"Участники движения национального сопротивления основательно и серьезно боролись на протяжении всех 50 лет оккупации, — подчеркнул президент. — Очень важно, чтобы это движение оставалось в памяти латышского народа, ведь оно в конечном счете привело нас к восстановлению незвисимости. Если бы не было движения сопротивления, у людей пропало бы желание возрождать государство, не осталось бы никого, кто хотел бы восстановить независимость Латвии. Я с восхищением наблюдаю и очень высоко оцениваю то, как профессионально обустроен этот всеобъемлющий музей".