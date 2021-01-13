Левитс о баррикадах: благодаря решимости и смелости народа январь 1991 года стал поворотным моментом в истории страны

Решимость и смелость народа на баррикадах сделали январь 1991 года поворотным моментом в истории страны, заявил президент Эгилс Левитс, выступая на приуроченной к 30-летию баррикад онлайн-конференции "Час Х. Баррикадам 30".

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Как сообщила представитель президентской канцелярии Юстине Дейчмане, в своей речи Левитс отметил, что после этого поворотного момента стало ясно, что признание независимости Латвии и других стран Балтии — лишь вопрос времени.

"Послание баррикад января 1991 года является кратким и ясным: "Если вы хотите свое государство, то будьте готовы его защищать". Защищать такими способами и средствами, которые доступны и возможны в соответствующее время", — подчеркнул Левитс.

Он отметил, что ситуация в мире за последнее десятилетие радикально изменилась, и НАТО необходимо переориентироваться, чтобы обеспечивать безопасность своих членов в новой геополитической ситуации. Поэтому Латвия должна активно влиять на разработку и реализацию новой стратегии "НАТО 2030", которая должна включать четкое понимание угроз безопасности в Балтийском регионе.

По словам президента, сегодня он видит ряд негативных факторов, которые работают на снижение гражданской сознательности латвийцев, и один из них — целенаправленная дезинформация, отрицающая очевидное — успехи государства за прошедшие 30 лет. Президент подчеркнул, что дезинформация должна уравновешиваться правдивыми фактами, но этого недостаточно. "Дезинформация, ложные новости и теории заговора будут существовать до тех пор, пока на них будет достаточный спрос", — сказал Левитс.

"Я неоднократно говорил, что гражданин в демократическом обществе — это своего рода "должность". Она дает право жить в своей собственной свободной стране и пользоваться частью общего блага. Но взамен гражданин берет на себя ответственность за государство и обязанность вносить свой вклад в это общее благо", — сказал Левитс.

Президент поблагодарил всех, кто 30 лет назад стоял на баррикадах и защищал страну, тех, кто их поддерживал и тем или иным способом способствовал защите баррикад. Благодаря этим людям через 30 лет народ Латвии может жить в свободном демократическом национальном государстве, подчеркнул Левитс.