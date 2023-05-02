Левитс: определяющий фактор — не рейтинги, а то, что предлагает кандидат в президенты
Foto: LETA

Рейтинги оценки были бы лучше, если бы решающим фактором было то, что предлагает кандидат в президенты. Так свои низкие рейтинги в передаче Šodienas jautājums на LTV прокомментировал президент Латвии Эгил Левитс, который собирается выдвигаться на второй срок.

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По его мнению, если президентом станет Улдис Пиленс, коалиция под угрозой, потому что она не смогла договориться о едином кандидате. Это трещина, "которая идет глубже".

По словам Левитса, выборы президента — политический вопрос, и фракции выбирают такого кандидата, который соответствует их представлениям о том, какой должна быть политика.

Рейтинг Левитса — самый низкий в истории среди всех президентов Латвии, выяснил SKDS. Позитивно оценивают президента Латвии Эгила Левитса всего 27% жителей Латвии, а 64% оценивают его негативно.

SKDS провел и другой опрос, где у латвийцев спрашивалось, за какого кандидата в президенты они бы отдали голос. 33,8% респондентов поддерживают кандидатуру Улдиса Пиленса, 14,5% — кандидатуру действующего главы государства Эгила Левитса.

Опрос читателей Delfi, в котором приняли участие 13 077 человек, показывает, что за Пиленса бы проголосали 50% латвийцев, за Левитса 18%, а за кого-нибудь другого — 32%.

19 апреля Левитс заявил, что готов повторно выдвигаться на пост президента, добавил, что недопустима ситуация, когда в выборах президента ключевую роль играют прокремлевские партии: это может быть опасным сигналом и для общества, и для союзников страны. Он призвал коалицию быть единой в этом вопросе и проявить ответственность. Премьер-министр Кришьянис Кариньш тоже заявил, что коалиция должна быть единой в поддержке Левитса, однако входящий в коалицию "Объединенный список", выдвинувший другого кандидата Улдиса Пиленса, не согласен.

19 апреля Левитс заявил, что готов повторно выдвигаться на пост президента, добавил, что недопустима ситуация, когда в выборах президента ключевую роль играют прокремлевские партии: это может быть опасным сигналом и для общества, и для союзников страны. Он призвал коалицию быть единой в этом вопросе и проявить ответственность. Премьер-министр Кришьянис Кариньш тоже заявил, что коалиция должна быть единой в поддержке Левитса, однако входящий в коалицию "Объединенный список", выдвинувший другого кандидата Улдиса Пиленса, не согласен. "Прогрессивные" заявили, что выдвинут своего кандидата. Имя объявят на следующей неделе.

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