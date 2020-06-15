Левитс: пограничники в Масленках олицетворяли желание народа сражаться против советской агрессии

Президент Эгил Левитс посетил Балтинаву, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия трагедии в Масленках — 15 июня 1940 года, за два дня до советской оккупации, военнослужащие Красной армии совершили несколько нападений на пограничные посты Латвийской Республики в Абренском уезде.

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Президент отправился в Балтинаву, чтобы принять участие в траурной церемонии и почтить память павших в Масленках.

Во время памятных мероприятий президент возложил цветы на месте трагедии в Масленках, а также посетил музей в Балтинаве, где представлена выставка, посвященная этому трагическому событию.

Левитс отметил, что 80 лет назад — летом 1940 года — Латвию и латышский народ ждало тяжелое испытание. По словам президента, преступное соглашение между Гитлером и Сталиным от 23 августа 1939 года развязало руки обоим тоталитарным режимам в их намерении разделить мир, после чего против Латвии была направлена советская агрессия.

Левитс подчеркнул, что после советской оккупации каждому пришлось сделать непростой выбор: либо принципиально и бескомпромиссно сражаться за Латвию и ее будущее, либо приспособиться к смене власти и делать вид, что все нормально.

"Сегодня мы здесь, в Масленках, вспоминаем и чествуем наших героев — пограничников, которые остались на своих позициях и до конца защищали латвийскую границу с оружием в руках от насилия и обмана советских оккупантов. Пограничники Валдис Гринвалдс, Карлис Бейзакс, Петерис Цимошка и Янис Мацитис сделали свой выбор и сражались", — сказал Левитс.

Президент подчеркнул, что пограничники не ждали приказа или разрешения сражаться за Латвию. Отстаивая нападение советских оккупантов, они защищали латвийское государство и его границу, отметил он.

Левитс добавил, что эти пограничники были не единственными, другие пограничники тоже были готовы сражаться за Латвию, например, охранники Аугшпилса, группа пограничников капитана Рудольфа Гришлиса и другие.

"К сожалению, в то время слабейшая воля оказалась у тех, кто согласился на компромиссы, у тех, от кого люди больше всего ждали противоположного. Политическое руководство страны предпочло оставаться на месте и адаптироваться, а не бороться с агрессией и протестовать против того, что происходило", — сказал Левитс.