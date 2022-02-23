Левитс призывает запретить в Латвии ретрансляцию российских пропагандистских каналов
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Президент Эгилс Левитс призывает запретить ретрансляцию российских пропагандистских каналов в Латвии."В латвийском информационном пространстве не допустимы разжигание ненависти к Украине и дезинформация", — подчеркнул Левитс в записи в Twitter.

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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс ("Новое Единство") выступил с аналогичным заявлением во вторник. Глава МИД отметил, что учитывая, что на указанных телеканалах ежедневно разжигается этническая ненависть и оправдываются преступления против мира и война, ответственным учреждениям следовало бы оценить деятельность таких каналов и прервать ретрансляцию.

Как ранее сообщил агентству LETA председатель Национального совета по электронным медиа Иварс Аболиньш, во вторник Совет уже проинформировал МИД о планируемых мероприятиях в этом направлении.

"Все проверки уже начались, и общественность будет проинформирована о принятых решениях в ближайшее время", — сказал Аболиньш.

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