Левитс призывает запретить в Латвии ретрансляцию российских пропагандистских каналов

Президент Эгилс Левитс призывает запретить ретрансляцию российских пропагандистских каналов в Латвии."В латвийском информационном пространстве не допустимы разжигание ненависти к Украине и дезинформация", — подчеркнул Левитс в записи в Twitter.

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Latvijas informācijas telpā nav pieļaujama naida kurināšana pret Ukrainu un dezinformācija. Aicinu aizliegt Krievijas propagandas kanālu retranslāciju. — Egils Levits (@valstsgriba) February 23, 2022

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс ("Новое Единство") выступил с аналогичным заявлением во вторник. Глава МИД отметил, что учитывая, что на указанных телеканалах ежедневно разжигается этническая ненависть и оправдываются преступления против мира и война, ответственным учреждениям следовало бы оценить деятельность таких каналов и прервать ретрансляцию.

Как ранее сообщил агентству LETA председатель Национального совета по электронным медиа Иварс Аболиньш, во вторник Совет уже проинформировал МИД о планируемых мероприятиях в этом направлении.

"Все проверки уже начались, и общественность будет проинформирована о принятых решениях в ближайшее время", — сказал Аболиньш.