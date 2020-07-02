Лифты старше 25 лет будут проверять тщательнее

В четверг, 2 июля на заседании госсекретарей был провозглашен разработанный Министерством экономики и Центром защиты прав потребителей (PTAC) проект правил "Требования к безопасности и техническому контролю за лифтами и вертикальными подъемными платформами". Они относятся к лифтам, которые находятся в эксплуатации больше 25 лет, чтобы жители могли ими пользоваться без риска для жизни и здоровья.

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Документ разработан также с целью упростить трактовку нормативных актов для задействованных сторон.

В действующие нормативные акты будут внесены следующие изменения: определены четкие требования к безопасности лифтов, указан порядок проведения оценки безопасности и устранения рисков, внесена обязанность проводить технические проверки подъемных платформ, используемых в качестве лифтов, сформулированы четкие обязанности управляющих для обеспечения безопасности лифтов и подъемных платформ.

По данным Регистра опасного оборудования, в Латвии 3734 лифта, которые находятся в эксплуатации больше 25 лет и которые нужно будет проверить. Проверку нужно будет провести в конкретные сроки и в установленном объеме.

В действующем законодательстве нет четкого определения тех подъемных платформ, которые считаются опасным оборудованием, и не указано, что в отношении них нужно проводить технический контроль. Таким образом, стороны по-разному трактуют нормы, в результате чего технический контроль не проводится в полном объеме. Учитывая, что эти платформы использует менее защищенная группа населения (инвалиды), в проекте четко обозначены те подъемные платформы, в отношении которых нужно будет проводить технический контроль.

По данным PTAC, из проверенных в предыдущие годы 259 лифтов у 159 были констатированы следующие проблемы:

у 15% лифтов не были проведены технические проверки

в 81% случаев выявленные несоответствия могут повлиять на безопасное использование лифта

у 47% проверенных лифтов с действительным сроком действия технической проверки констатированы несоответствия, которые могут повлиять на безопасность.

Как сообщалось ранее, 51% существующих в Латвии лифтов используется уже больше 25 лет — это больше, чем предусмотренный срок эксплуатации. Такие лифты нуждаются в регулярном обслуживании, ремонтах, а иногда и полной реконструкции.