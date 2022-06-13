Ливни и наводнения – что делать? Инструкция от пожарно-спасательной службы и Sadales Tīkls

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) готова действовать в случае возможных наводнений и призывает жителей соблюдать правила безопасности. Предприятие Sadales tīkls также просить позаботиться о личной безопасности и ни в коем случае не приближаться к затопленной электро инфраструктуре.
- Жителей, которые находятся на территории, где возможны потопы, VUGD призывает закрепить вещи или переместить их на верхние этажи. Также важно заранее позаботиться о людях в возрасте, детях и людях с инвалидностью — при необходимости подыскать им по возможности более безопасное место у родственников и друзей.
- Рекомендуется определить место, куда при необходимости можно будет эвакуировать домашний скот и домашних животных, заранее подготовить им корм.
- Водителей просят быть особо внимательными на дорогах, избегать резкого торможения и набирать скорость плавно.
- Sadales tīkls напоминает проследить, чтобы во дворе, в подвале и в других местах, которые могут быть затоплены, не было электроприборов или проводов, находящихся под напряжением. В помещениях, подверженных риску затопления, по возможности рекомендуется заранее отключить электропитание.
- О затопленных трансформаторных подстанциях, распределительных щитах и кабелях нужно немедленно сообщать по телефону 112 или 8404 — и ни в коем случае не приближаться к этому месту. Если опасная ситуация будет констатирована, Sadales Tīkls на время прекратит электроснабжение в этом месте — то тех пор, пока устройство вновь не станет безопасным для эксплуатации.
Уже сообщалось, что в ближайшие сутки к Латвии с юга приближается циклон — он принесет затяжные и очень интенсивные дожди на востоке страны. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственная пожарно-спасательная служба объявили красное предупреждение.
Ожидается обширное наводнение, угрожающее безопасности, может потребоваться эвакуация жителей. Погодные условия затруднят перемещение и могут нарушить электроснабжение, водоснабжение и телекоммуникацию.