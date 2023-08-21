Lsm: в Латвии нет никакого учета одиноких пожилых людей, их находят мертвыми почтальоны

В Латвии нет закона, который предусматривал бы учет одиноких людей, и никто не знает, сколько в стране одиноких пенсионеров. Обычно о них сообщают почтальоны, продавцы автолавок и фельдшеры, и порой их обнаруживают уже мертвыми, пишет портал Rus.Lsm.lv со ссылкой на Латгальское региональное телевидение.

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Почтальон Регина за четыре года работы на почте в Силмалской волости Резекненского края дважды обнаруживала одиноких людей умершими.

"Пришла отдать пенсию — дверь открыта, постучала, никто не открыл. Открыла дверь — человек лежит, вытянувшись, на полу. Подошла — ну да, холодный уже. Вызвала все службы", — вспоминает она.

У Центрального статистического управления есть отдельнные данные о том, сколько в Латвии людей пенсионного возраста (417 180) и сколько домохозяйств, состоящих из одного человека (более 141,6 тысячи). Данных о том, сколько в стране одиноких пенсионеров, нет.

У социальных служб тоже нет своей статистики, хотя есть информация о клиентах из группы риска, к которым время от времени ходят соцработники. В нормативах нет строго определения, какая структура и с какой частотой должна проведывать одиноких людей. Кроме того, пожилые люди часто сами отказываются от помощи. Если социальному работнику все же кажется, что помощь нужна, ситуацию оценивают повторно не реже раза в год.

"Надо иметь в виду, что одно дело — ответственность и задачи служб и другое — что выбирает сам человек. Это добровольный выбор", — объяснила Илзе Скроделе-Дубровска, директор Департамента социальной работы и социальной помощи Минблага.