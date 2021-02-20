LTV: почти сотня человек обошла очередь на сайте Manavakcina и привилась вне очереди

Очередь на портале manavakcina.lv не работает, ее можно обойти и сделать прививку быстрее, сообщает передача Panorāma на телеканале LTV.

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Пока очередь на прививку от Covid-19 ждут десятки тысяч пенсионеров, 95 человек получили прививку в обход. Двое из них — работники оперативных служб, один — работник учебного учреждения, известно также, что один человек получил прививку "по собственному желанию".

Советница президента Иева Илвеса написала в Twitter, что ей удалось записать маму на следующий понедельник, причем ей позволили выбрать, какой вакциной прививаться.

LTV нашел в социальной сети еще несколько человек, которые говорили, что им удалось записать своих пенсионеров без очереди.

Оказывается, такую возможность дает Детская больница. Позвонив туда, корреспондент удостоверился, что они записывают на прививку пенсионеров старше 70 лет. Хотя в понедельник все время было забито, нашлось свободное время во вторник. Правда, там сказали, что выбрать прививку нельзя, и у них есть только AstraZeneca.

На вопрос о том, не помешает ли запись в очередь через сайт manavakcina.lv или по телефону 8989 получить вакцину, представители больницы ответили: "Если оттуда позвонят, вы можете сказать, что уже привились".

Федерация пенсионеров была очень удивлена информацией о том, что некоторые пенсионеры уже получили прививку, потому что члены организации пока только ждут своей очереди.

"Возможно, уважаемому господину министру нужно задать вопрос своему новому бюро. Как минимум я не знаю о том, что кто-то в возрасте 70+ получил вакцину", — сказала председатель федерации Айя Барча.

В Бюро вакцинации сказали, что знают о такой возможности, но отметили, что эти случаи скорее исключение. Количество вакцин ограничено, и тем людям, которые записались в очередь одними из первых, скоро позвонят.

Panorāma отмечает, что подозрения вызывают и списки Национальной службы здоровья. Там среди вакцинированных фигурируют два работника оперативных служб, какой-то человек "по собственному желанию" и один работник образовательного учреждения, привившийся 10 февраля в Валмиерском центре здоровья — при том, что решение привить некоторых педагогов вместе с пенсионерами было принято только на этой неделе.

Директор центра сказала, что в тот день оставалась одна лишняя доза вакцины, и нужно было либо выбрасывать ее, либо прививать кого-то еще.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс подчеркнул, что нужно использовать каждую дозу, и нельзя утилизировать вакцину просто потому, что наступил вечер, а прививать можно только определенные группы населения. Однако, подчеркнул министр, таких случаев, что кто-то без очереди получает случайно оставшуюся вакцину, мало, и это означает, что планирование работает.