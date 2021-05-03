LTV: В центре соискателей убежища "Муцениеки" — большая вспышка Covid-19

В центре для соискателей убежища в Муцениеки заболело большинство клиентов, сообщило русское вещание LTV7. Как показало повторное тестирование, проведенное 27 апреля, ситуация гораздо серьезнее, чем она выглядела ранее, пишет портал lsm.lv.
Один из инфицированных — Евгений из Беларуси — сейчас находится в тяжелом состоянии в Центре инфектологии — он был госпитализирован с двусторонней пневмонией, когда самостоятельно дышать уже не мог. У его жены и ребенка также выявили Covid-19. Родные заболевшего считают, что получить помощь вовремя ему помешала халатность врача. Обслуживающий "Муцениеки" — тест на коронавирус ему был назначен лишь через четыре дня после сообщения о симптомах, но и потом результаты анализа были утеряны.
Руководитель центра "Муцениеки" Петерис Грубе в разговоре в Русским вещанием сказал, что запись о развитии ситуации в соцсетях видел, но пока не берется судить, соответствует ли она действительности.
"У нас есть случаи заболевания. Но в целом ситуация стабильная, она контролируется. Мы сотрудничаем с Центром профилактики и контроля заболеваний, с Министерством здравоохранения, с неотложной помощью. У нас есть и медики на месте — врач и две медсестры. Врач приезжает по необходимости, проводит осмотр клиентов, медсестры все время следят за состоянием здоровья клиентов. В принципе, это все, что я могу сейчас сказать".
Сразу несколько источников сообщили Русскому вещанию, что беженцы неоднократно жаловались на конкретного врача в Управление по делам гражданства и миграции, но руководитель "Муцениеки", он же глава отдела УДГМ по размещению соискателей убежища, заявил, что "не видел документальных подтверждений того, что жалобы были".
Сейчас, по официальным данным, в центре "Муцениеки" из 65 клиентов ковидом болеют 41. И еще три сотрудника. До повторного тестирования 28 апреля инфекцию выявили только у 12 человек.
Как рассказывал портал Delfi, с осени 2020 года в "Муцениеки" размещают попросивших убежище от преследования властей Беларуси оппозиционеров, выступивших против официально объявленных результатов выборов.