Лукашенко уволил и лишил ранга посла Беларуси в Латвии

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Латвии Василия Марковича. Об этом сообщили в пресс-службе президента, передает агентство "БелТА".

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Вместе с этим белорусский лидер лишил Марковича дипломатического ранга. Причиной стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Василий Маркович был послом Беларуси в Латвии с октября 2018 года.

Также Лукашенко лишил дипломатического ранга двух бывших послов страны во Франции и Словакии: Павла Латушко и Игоря Лещеню. Отмечается, что это было сделано в связи с их поступками, которые порочили государственную службу.

Игорь Лещеня был уволен 24 августа. До этого он публично поддержал проходящие в стране акции протеста. В августе Лукашенко также уволил посла республики в Испании Павла Пустового, который призывал пересчитать голоса на президентских выборах, прошедших 9 августа.