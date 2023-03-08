Марш солидарности, завтрак для мам и велозаезд – что происходит в Риге в Международный женский день

В международный женский день 8 марта в Риге пройдут мероприятия для женщин и о женщинах. Delfi рассказывает, куда сходить, чтобы выразить солидарность и почувствовать себя частью чего-то большего, отдохнуть и поддержать женщин.

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Женский марш против насилия

8 марта в 11:30 в Риге начнется ежегодный "Марш женской солидарности" против насилия — участвующие соберутся на Домской площади, а затем пройдут по улице Екаба мимо Сейма и до площади Екаба. Во время мероприятия выступит латвийская певица Элизабете Гайле. Марш проводит женская правозащитная организация MARTA.

Подробнее о мероприятии здесь.

Завтрак для мам в Rīga Plaza

Утром 8 марта Māmiņu klubs проведет очередной "завтрак для мам" в торговом центре Rīga Plaza. Регистрация — на месте в 9:30, до 12:00 здесь будут проходить лекции о ментальном и физическом здоровье матерей, а мамы и акушерки поделятся личным опытом.

Подробнее о мероприятии здесь.

Женский велозаезд

Женское велосипедное общество Latvian Cycling girls уже в третий раз организует заезд 8 марта — "чтобы показать, что женщины могут ездить на велосипеде, хотят это делать и делают это". К общему заезду можно подключиться онлайн, через платформу zwift. По итогам заезда несколько участниц получат вознаграждение.

Подробнее о мероприятии здесь.

Особое меню от Sidrērija

8 марта Sidrērija напоминает позаботиться о себе и приглашает на восьмимартовский ужин из трех блюд с бокалом рабарбарового вина в подарок.

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Аудиовизуальный спектакль Эдит Пиаф

В Digital Art house 8 марта состоится премьера аудиовизуального спектакля "Эдит Пиаф". Как отмечают организаторы, дата премьеры 8 марта выбрана не случайно, ведь женщины "веками вдохновляли, творили культуру и искусство". Стоимость билетов — от 25 евро.

Подробнее о мероприятии здесь.

Концерт Dubults Neplīst от Audiokvartāls и Sub Scriptum

В Tu jau zini kur в честь международного женского дня пройдет концерт групп Audiokvartāls и Sub Scriptum. Здесь прозвучат популярные композиции обеих групп (Runa nav par naudu, Es nesaprotu, es nemāku, 21. gs. mode, Siltumnīcā). Организаторы обещают смех, слезы и романтические сюрпризы. На разогреве выступит группа Inspo.

Подробнее о мероприятии здесь.