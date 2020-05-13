Маски сомнительного качества отправят на проверку, но сначала раздадут врачам

Получены сигналы, что часть закупленных Латвией масок не соответствуют заявленному качеству. Их отправят на проверку в заграничные лаборатории, но до этого после первичной проверки их все-таки выдадут врачам.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных действий, подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс, поэтому образцы масок будут отправлены на проверку в сертифицированные иностранные лаборатории.

"После первичной проверки мы выдадим средства индивидуальной защиты, но параллельно будем ждать заключения лабораторий", — объяснил министр.

Глава Минздрава Илзе Винькеле призвала больницы сохранять упаковки от масок и возвращать их Национальной службе здоровья, чтобы можно было выдвинуть претензии поставщику.

В то же время она подчеркнула, что сейчас выбор не стоит "между прекрасно оформленными, чудесными, стопроцентно надежными, сертифицированными масками и ненадежными масками — а между масками, которые в принципе возможно купить, и отсутствием масок".

Как и в другие страны Европы, маски в Латвию доставляются из Китая. По словам Винькеле, сейчас трудно убедиться, что нигде по дороге не перепутались сертификаты и грузы, поэтому проверять все приходится на месте. "Красивый стопроцентно надежный сертификат на вещи, произведенные в Европе по умеренным ценам — это реальность мирного времени", — считает она.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш предложил использовать "эластичный подход" — не отказываться от масок, раздать их медикам, но параллельно отправить в заграничные лаборатории на проверку. "То, что приходит к нам из Китая, по документам не всегда соответствует. Возникает вопрос — отправлять груз назад или рассматривать вопрос по существу? После дискуссий, выслушав советы Центра защиты прав потребителей и Государственной пожарно-спасательной службы, мы сегодня решили, что будем проверять товары не только по бумагам, но и в работе", — заявил премьер.

Ранее министр здравоохранения уже предложила отправить в Финляндию на проверку миллион респираторов.

"Хотя это не сертифицированная лаборатория, тем не менее результаты проверки могут дать уверенность, что респираторы безопасны для использования. Можно сказать, решение "военного времени" найдено", — сообщила Винькеле.

На данный момент груз с респираторами находится на складе в Латвии и ждет отправки в Финляндию. Министр подчеркнула, что никто не станет поставлять медикам некачественные средства защиты, но в это время свидетельства и сертификаты качества получить невозможно.

Говоря о том, куда делись все латвийские предприниматели, готовые производить маски, Винькеле сказала, что это миф кризисного времени о неизвестных предприятиях, которые что-то производят. Качественные респираторы и защитные средства производит только одно предприятие в Екабпилсе и с ним заключен договор о поставке средств.

Министр финансов Янис Рейрс сказал, что денег на закупку средств индивидуальной защиты пока хватает, и дополнительные средства из бюджета выделять пока не нужно.