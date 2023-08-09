Меньше половины. Только 11 тысяч граждан РФ подали документы на получение статуса гражданина ЕС

Из более чем 25 тысяч граждан России — бывших неграждан и граждан Латвии, которые должны сдать экзамен по госязыку, чтобы получить постоянный вид на жительство в ЕС — документы подали только 11 033 человека. Тем, кто не подаст документы до 1 сентября, может грозить выдворение из Латвии.

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Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) настоятельно призывает постоянно проживающих в Латвии граждан России подать до 1 сентября документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Чтобы получить такой статус, граждане РФ, не достигшие 75 лет и не имеющие послаблений по состоянию здоровья, должны сдать экзамен по госязыку.

По данным PMLP, под действие нынешней редакции Иммиграционного закона подпадают 25 316 граждан России, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии. По данным PMLP, документы уже подали 11 033 гражданина России. Ранее в масс-медиа фигурировала иная цифра — около 6000 граждан РФ не подали документы и начнут в сентябре получать письма с просьбой покинуть Латвию.

Управление еще раз напоминает, что документы нужно подать своевременно — то есть, ДО 1 сентября.

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