Мэр Екабпилса: вода в Даугаве поднялась выше уровня дамбы

Воды Даугавы удерживает только бетонный парапет дамбы и перила, вода поднялась уже выше её уровня и превысила исторический максимум. Мэр Екабпилса Райвис Рагайнис назвал ситуацию драматической.

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От редакции: весь текст обновлен в 10:00.

В районе 20 часов уровень воды в Даугаве достиг отметки 8,66 метра, и он продолжает расти примерно на три сантиметра в час. Утром в пять утра он был уже 8,86 метра, к восьми — 8,9 метра. Самый высокий уровень воды в истории наблюдений был зафиксирован в 1981 году (8,97 метра), и теперь этот рекорд, по словам мэра, побит.

Пока что вода через дамбу переливается только в отдельных местах. В Межрупниеки дамбы нет, поэтому там вода потекла в город — но без льда. В некоторых местах дамба "сочится", в этих местах помещены мешки с песком, которые задерживают воду.

Ледовая масса на Даугаве периодически шевелится, но продолжает стоять там, где была.



Сотрудники муниципальных служб пытаются избежать прорыва дамбы, укрепляя ее в самых уязвимых местах. Им помогают 30 земессаргов из 56-го пехотного батальона.

Как в пятницу заявил Рагайнис, если вода прорвет дамбу, волна из воды и льда высотой в несколько метров может буквально уничтожить один из микрорайонов города. Спасатели дежурят возле опасного места у дамбы возле улицы Плявиню, чтобы моментально действовать, если ситуация ухудшится.

Ночью затопило улицу Ригас в Крустпилсе, проезд по ней закрыт. Пока нет данных о том, сколько домов в городе затоплено. Ситуация в каждом доме отличается — где-то затоплен подвал, где-то — колодец, в других местах вода затопила двор, но не проникла в дом. Спасатели сообщают, что утром в субботу вместе с полицейскими спасли из затопленного дома на улице Межрупниеку пять человек, еще двое эвакуировались оттуда сами. До этого пришлось спасать трех человек на улице Даугавас.

Идет эвакуация, в некоторых домах отключили электричество



В пятницу началась эвакуация населения из районов, находящихся под угрозой затопления. Эвакуационные автобусы предоставляются жителям, которые находятся в подверженных наводнениям районах. Самоуправление распространяет информацию об эвакуации и телефоны спасательных служб по всем сетям связи.

Эвакуационные автобусы припаркованы на улице Аусеклиша 4а, улице Земгалес, на стоянке Екабпилсской римско-католической церкви, на стоянке Екабпилсского спортивного холла, на улице Ригас возле магазина Mini Rimi и на улице Казарму. Пункт эвакуации находится у Екабпилсской 2-й средней школы.

Дополнительный эвакуационный пункт открыт также в Екабпилсской 3-й средней школе.

Жители сами уезжают на машинах, поэтому точно сказать, сколько людей эвакуировалось, невозможно.

Людей просят навестить пожилых людей и спросить не требуется ли им помощь и, возможно, эвакуация. Общаться просят по телефону. Екабпилские приюты для животных готовы приютить домашних животных, если семья вынуждена эвакуироваться.

Тем, кто не хочет эвакуироваться и планирует остаться дома, рекомендуют обеспечить себя продовольствием по меньшей мере на пару дней. По словам мэра, в субботу, возможно, прибудет тяжелая техника Земессардзе, которая может доставить продовольствие в затопленные части города. Однако стоит учитывать, что дома могут остаться без электричества: так, например, в субботу из соображений безопасности было временно отключено электроснабжение 189 клиентов Sadales tīkls.

Некоторые не спешат эвакуироваться и гуляют по дамбе



Несмотря на то, что самоуправление призывает не ходить по дамбе, некоторые жители по ней прогуливаются. Как отмечает LETA, их никто не прогоняет.

Несмотря на то, что улица Плявиню потенциально считается очень опасной в случае прорыва дамбы, многие местные жители отказались эвакуироваться.

Горожане ходят по городу в резиновых сапогах, в городе работают магазины и другие места. Например, на улице Бривибас продолжает работать кафе Domino Wok Kebab.То же самое относится и к компании Supe, оказывающей таможенные услуги. В здании, где она расположена, находится офис и квартиры. Люди следят за информацией, но пока эвакуироваться не хотят.

Могут включить сирены, ответственные службы не спят и очень устали



По словам Рагайниса, ответственные учреждения делают все возможное для обеспечения безопасности. Помощь добровольцев пока не требуется. Если ситуация ухудшится и нужно будет оповестить большее число жителей о необходимых действиях, VUGD может принять решение включить в городе сирены тревоги.

Мэр отмечает, что ответственные службы — спасатели, полиция, коммунальщики — очень устали за четыре дня интенсивной работы. Рагайнис признался, что сам он за это время поспал от силы часов семь. "Усталость ненормальная. Людям уже трудно думать и находить слова, чтобы коммуницировать", — сказав он, добавив, что подменить этих людей особо некем.

Visu nakti Jēkabpils atbildīgie dienesti sadarbībā ar uzņēmējiem stiprināja Daugavas aizsargdambi.Drošības struktūras monitorēja,uzraudzīja plūdu skartās teritorijas un mūsu nakts mieru.Paldies par Jūsu nepagurstošo spēku, pašaizliedzību!Mēs turpināsim cīņu ar ūdens spēku šodien! pic.twitter.com/yikIZyrqC1 — Jēkabpils novads (@JekabpilsLV) January 14, 2023

Дамба начинает разрушаться, ее укрепляют



В 1981 году, когда был установлен предыдущий рекорд высоты воды в Екабпилсе, большая часть города была затоплена. Но в то время в нем не было защитной плотины. Однако в эти дни приток воды в город настолько велик, что в некоторых местах плотина начала потихоньку разрушаться, и ее пытаются восстановить.

Плотину срочно ремонтируют, засыпая грунт тяжелой техникой, надеясь, что она выдержит. "Даугава может очень быстро найти новое направление и пройти через микрорайон улицы Целтниеку", — заявил Рагайнис.

Operatīvie dienesti dara visu iespējamo sabiedrības drošības nodrošināšanā.

⛔️Pašvaldība aicina iedzīvotājus neapmeklēt un nepārvietoties plūdu apdraudētajās teritorijās, jo iedzīvotāju plūsma apgrūtina glābēju un drošības dienestu darbu!#jekabpils #Jēkabpils #latvija #plūdi pic.twitter.com/wu5cn5RvZL — Jēkabpils novads (@JekabpilsLV) January 13, 2023

Руководство Государственной пожарно-спасательной службы находится в Екабпилсе и помогает в работе, доставлен контейнер со спасательным оборудованием — лодками, насосами и другими необходимыми вещами.

Быстрого улучшения ситуации в ближайшие дни не ожидается. Даже если талые воды Даугавы прорвутся через затор льда к Плявинскому водохранилищу, когда мороз вернется, ледяные заторы снова начнут уплотняться, и уровень воды снова поднимется.

Постепенно закрывают предприятия, готовят к эвакуации больницу

В связи с угрозой наводнения в Екабпилсской региональной больнице введет режим чрезвычайного реагирования. Прием новых пациентов остановлен, больница готовится к возможной эвакуации. Пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, уже доставлены в другие медицинские учреждения.

На затопленных территориях постепенно закрывают предприятия. Например, на улице Бривибас (она находится параллельно Даугаве сразу за улицей Плявиню, где еще днем началась эвакуация) закрыта аптека Vecpilsētas aptieka. Уроков сегодня не было в музыкальной школе им. Арвида Жилинскиса, которая также расположена на улице Бривибас. Как рассказала директор музыкальной школы, в подвале, где находится отопительное оборудование, вода.

Как уже было объявлено, в связи со стремительным подъемом уровня воды в Екабпилсе приостановлены занятия в Екабпилсских школах, расположенных в подверженных наводнениям районах — Екабпилсской государственной гимназии, филиалах Екабпилсской 2-й средней школы, расположенных по адресу, которые находятся на улице Ригас 200а и Ригас 192, Екабпилсской художественной и музыкальной школе, Екабпилсском детско-юношеском центре и основной школе Абелю.