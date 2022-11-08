Мэр Резекне Барташевич назвал "актом вандализма" предстоящий снос "Алеши"

В распространенном в Facebook видеобращении мэр Резекне Александр Барташевич ("Согласие") признал, что памятник советским воинам, получивший в народе название "Алеша", будет снесен в указанный в законе срок — до 15 ноября.

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Видеобращение было записано на площади у самого памятника.

"В последнее время русские Латвии подвергаются мощному давлению. Только потому, что они — русские. Кто-то советует нам говорить тише на родном языке, кто-то обещает переселить в резервации за то, что мы с цветами в руках поминаем своих павших, но победивших фашизм родственников. Иные делают все для того, чтобы наши дети забыли родной язык, лишившись возможности изучать его в школах. Русским Латвии нужна реабилитация, поэтому я говорю на русском, — сказал Барташевич - Мы, латвийские русские не виноваты в том, что сейчас происходит на Украине. Мы глубоко переживаем о жертвах этой войны, где с обеих сторон гибнут славяне. Для всех нас это трагедия, и мы хотим мира и Украине, и России — и как можно скорее. Не виноваты и памятники, которые государство решило демонтировать. В 1944 году от нацистов и Резекне, и Латвию освобождали и русские, и украинцы, и латыши. Среди них и мой дед, Александр Барташевич, он погиб под Мадоной. Где его могила — я не знаю. Поэтому цветы приносил сюда, к памятнику, которые создали латышские скульптуры — Отто Калейс и Оярс Силиньш".

В своем обращении Барташевич сказал, что он "до последнего момента надеялся — можно избежать варварских действий" и "что победит здравый смысл". Мэр Резекне утверждает, что предлагал компромиссные решения. Одним из таких решений был перенос на Мирное кладбище, и в этом случае, говорит Барташевич, закон не был бы нарушен, а "важный для многих резекненцев монумент был бы сохранен". Второй компромисс — оставить подлежащий демонтажу памятник в Резекне. В обоих случаях от государственных учреждений были получены отрицательные ответы, признал мэр города.

"Сегодня я не силах остановить надругательства над нашими памятниками", — признал Александр Барташевич. Мэр Резекне также обратился к своим сторонникам с просьбой "не провоцировать полицию на ответные действия и вести себя достойно".

"Демонтаж памятника в Резекне произойдет в дневное время", — этой фразой Барташевич закончил свое обращение, не уточнив, в какой именно день до 15 ноября состоится снос "Алеши".

Напомним, что летом Сейм принял закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", который предусматривает, что объекты, прославляющие тоталитарные режимы, должны быть демонтированы до 15 ноября.

Памятник в Парке Победы в Риге был снесен в августе этого года. В воскресенье, 30 октября, поздно вечером были демонтированы монументы в Даугавпилсе.

Ранее высказывания мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша в интервью программе Kāpēc на Delfi TV по поводу войны в Украине были растиражированы в российских СМИ, вызвали резкую реакцию министерства иностранных дел Украины. Министерство регионального развития уже предложило Службе госбезопасности Латвии оценить слова Элксниньша.