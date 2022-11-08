Что сказал Элксниньш? Украинские и российские СМИ, МИД и Арестович обсуждают слова мэра Даугавпилса про Украину и Крым

Высказывания мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша в интервью ведущей программы Kāpēc на Delfi TV Ольги Драгилевой по поводу войны в Украине были растиражированы в российских СМИ и вызвали резкую реакцию министерства иностранных дел Украины. Слова Элксниньша в ежевечернем YouTube-стриме обсуждали Марк Фейгин и советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Позже сам мэр Даугавпилса уточнил, что имел в виду. Delfi публикует полную расшифровку фрагмента интервью Элксниньша, посвященную украинскому вопросу.

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"Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором…" — так подали телеинтервью Элксниньша российские СМИ, а затем и украинские СМИ.

Официальный представитель МИДа Украины Олег Николенко также заявил, что слова Элксининьша не отражают официальную позицию Латвии и большей части населения страны. По словам Николенко, мэр Даугавпилса оправдывает преступления России в Украине, и поэтому поражение партии "Согласие" на выборах в Сейм не удивительно.

В стриме на YouTube-канале Марка Фейгина "заявление мэра Даугавпилса" упомянул и советник офиса президента Украины Алексей Арестович, обсуждая информационную компанию Кремля по принуждению Украины к мирным переговорам. По версии Арестовича, Москва "сливает" якобы ценную информацию знакомым западным журналистам и политикам ("обычно с приставкой "экс""). К ним вместе с "бывшим итальянским премьером от партии "Пять звезд" Арестович причислил и мэра Даугавпилса (22.05). Медиа, которым, по словам Арестовича, "нужен хейт и хайп, сразу начинают за это хвататься, множить заголовки — создается впечатление, что это просто решенный вопрос, что на Западе есть консенсус, чтобы нас уговорить…"

Что сказал Элксниньш: полная версия



В полуторачасовом интервью ведущая программы Kāpēc на Delfi TV Ольга Драгилева с Андреем Элксниньшем на разговор про позицию мэра Даугавпилса по Украине вышли на 27-й минуте через вопрос про флаги (в начале войны в Даугавпилсе директор музыкальной школы сменил городской флаг на флаг Украины, и это привело к конфликту в городе).

Ведущая Delfi TV уточнила, почему мэр тогда решил, что украинский флаг не нужен. Элксниньш ответил: "Я считаю, не надо публично снимать флаг Даугавпилса и вывешивать украинский. А если директор хотел повесить украинский — надо было установить новый флагшток, что в результате и произошло". Ведущая предъявила картинку с флагами возле Даугавпилсской думы, где есть свободные флагштоки, но флагов Украины нет. Тут комментарий Элксниньша был: "Потому что мы в Латвии, в Даугавпилсе. Каждый может выбрать, какой флаг вешать у какой структуры".

После этого началась серия вопросов про отношение мэра к происходящему в Украине. Приводим расшифровку этой части интервью с минимальными сокращениями, не искажающими общий смысл и контекст.

Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Драгилева: — Разве мы не на стороне Украины?

Элксниньш: — Но мы не Украина. В данном случае Латвия — на стороне Украины.

Д: — А вы — на стороне Украины?

Э: — Даугавпилс — одно из первых самоуправлений в Латвии, который в то время, когда ни эмиграционная служба, ни государство не были в состоянии организовать какую-то помощь, отправил муниципальные автобусы на границу Польши с Украиной, чтобы вывезти оттуда детей. И первые украинские дети были в Даугавпилсе и Валмиере. И в этом случае говорить мне про сторону (какую я занимаю) не корректно.

Д: — Но вы последовательно избегаете вербализировать свою позицию.

Э: — Но почему вы считаете, что вы самостоятельно можете заниматься тестированием и экзаменацией?

Д: — Вы избегаете отвечать на этот вопрос уже восемь месяцев…

Э: — Повторяю: я за Латвию, за свой город, за своих жителей. Точка.

Д: — Почему вам так трудно сказать, что вы на стороне Украины? Что тут плохого?

Э: — Еще раз: вы занимаетесь экзаменацией. Вопрос не о плохом или хорошем. Это нехорошая практика.

Д: — Вы занимаетесь балансированием, потому что знаете, что если (четко) это скажете, то у вас будут проблемы с вашими избирателями…

(В этом месте журналист и мэр отвлеклись от темы Украины на обсуждение темы сноса советских памятников в Даугавпилсе, во время которого люди сперва по призыву Элксниньша несли цветы и свечи, а потом достаточно бурно высказывали свое отношение к сносу.)

Д: — Вы, как человек, как Андрейс Элксниньш, надеетесь на победу Украины в этой войне?

Э: — Я не думаю, что сейчас надо о чем-то гадать. Но то, что войне непременно надо заканчиваться… Это лучшее, что может произойти.

Д: — Надеетесь ли вы на победу Украины?

Э: — Победителей в этой войне не будет.

Д: — Надеетесь ли вы на разгром российской армии?

Э: — Повторюсь, победителей в этой войне не будет.

Д: — Вы надеетесь на отступление российской армии с территории Украины?

Э: — Повторюсь, вы пытаетесь меня экзаментовать, но вам не нравятся данные вам ответы.

Д: — Я пытаюсь понять вашу позицию.

Э: — Моя позиция: победителей в этой войне не будет. Это трагедия.

Д: — Можете ли вы назвать агрессора в этой истории?

Э: — Я уже ответил на ваши вопросы. Не надо заниматься экзаменацией, когда интервью не идет по плану.

Д: — Во-первых, все идет по плану. Во-вторых, я хочу понять вашу позицию. В начале войны вы писали, что правду трудно найти или ее нет… сейчас уточню (читает с листка) "у каждого — своя правда". Через восемь месяцев, после Мариуполя, Бучи, Винницы, Бучи, вы готовы сказать, кто здесь белый и кто черный?

Э: — Вы точно ознакомились со всеми моими публичными записями по этому вопросу. Там есть эти ответы.

Д: — Так вы по-прежнему считаете, что у каждого — своя правда в этой войне?

Э: — Нет, я не считаю, что у каждого — правда. Я считаю, что каждый борется за свою правду — это была цитата из Омара Хаямы про войну. Первое, за что идет борьба — за правду. И журналистика тут часть (войны)… Но все цитаты вы можете опубликовать. Простых ответов нет.

Д: — То есть в этой войне нет простых ответов?

Э: — В жизни нет простых ответов.

Д: — Я просто хочу определить, что сейчас происходит. Потому что, избегая четко высказать свою позицию словами и определить, кто агрессор, вы по существу занимаете сторону России…

Э: — Теперь вы будете судьей? Все просто: речь идет не о словах, а о делах. Все эти восемь месяцев Даугавпилс был местом, где искали убежища. И сейчас ищут. Очень много украинцев, которые тут живут. И между ними есть люди с Донбасса и Луганской области. Даугавпилс для них сейчас место, где они могут обрести мир. Об этом свидетельствуют наши дела.

Д: — Во время войны называть дела своими именами и называть агрессора агрессором — также важно, как делать дела.

Э: — В Украине происходит война. Это ясно. Россияне воюют не на территории своего государства. Это тоже ясно.

Д: — Ок. А Крым кому принадлежит?

Э: — Я на этот вопрос уже много раз отвечал.

Д: — И что вы раньше говорили?

Э: — Крым — в составе Российской федерации.

Д: — И он законно туда включен?

Э: — Я думаю, дискутировать об этом можно будет после более глубокого анализа. Конечно, об этом много дискуссий.

Д: — Анализ уже проделан. Ни одно нормальное государство не признало этой по-существу оккупации.

Э: — Именно так. Но вы не можете исключить то, что Крым инкорпорирован в состав Российской Федерации — это одно. А второе, что, вся Европа после этого продолжала сотрудничать с Россией.

Д: — Но это была ошибка…

Э: — Сегодня такой день открытий! Все было, все дружили, вместе тусовались, развивались, вооружались. Но знаете… Это ошибка, потому что так вдруг надо перед выборами в Сейм.

Д: — День открытий не сегодня, а 24 февраля.

Э: — День открытий, в моем понимании — это вопрос о делах, о Латвии, латвийской энергетике — о наших внутренних проблемах. И правду показывает результат выборов.

Как объясняет свои слова Элксниньш?



Сегодня на еженедельной пресс-конференции в Даугавпилсе Элксниньш пояснил свои заявления на Delfi TV о Крыме (на своей странице в фейсбуке он назвал это интервью hard talk): "Как я уже сказал, эта территория фактически находится под властью России — там действуют российские законы и институты".

Мэр Даугавпилса отметил, что, если судить о правовом статусе Крыма с точки зрения международного права, то действует целый ряд резолюций Генассамблеи ООН, принятием которых МИД Латвии подтвердил позицию Латвийского государства — поддержать территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, призвать к прекращению оккупации Крыма и объявить недействительным референдум, проведенный в 2014 году.

"Как председатель Даугавпилсской думы я связан курсом внешней политики Латвии", — добавил Элксниньш.