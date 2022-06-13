Месячный проездной Rīgas satiksme может подешеветь, с билетом на одну поездку - пока неясно

На данный момент оцениваются все возможности снижения стоимости месячного билета в рижском общественном транспорте, сообщил в понедельник на пресс-конференции заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

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Политик признал, что транспортные издержки растут. И хотя правление Rīgas Satiksme "проделало большую работу, уменьшив расходы предприятия на 20-30 миллионов евро в год, учитывая рост цен на энергоресурсы, инфляцию и прочие показатели, рост издержек ощутим". В связи с этим Рижская дума совместно с Rīgas satiksme пересматривают стоимость предложенных предприятием билетов на общественный транспорт. Моделируются разные возможности, чтобы уже в ближайшие месяцы предложить "положительные перемены для постоянных клиентов". Главное направление работы - снизить стоимость месячных проездных. Пока Кирсис не может ответить, за счет чего это может произойти, но обещает, что решение будет найдено.

Говоря о других возможностях, в том числе повышении стоимости разовой поездки, Кирсис от комментариев воздержался, подчеркнув, что на данный момент рассматривается возможность уменьшить плату за проезд именно для постоянных клиентов — тех жителей, которые пользуются общественным транспортом ежедневно.

Как сообщалось, в условиях роста издержек Rīgas satiksme потребуются дополнительные дотации от самоуправления. Точная сумма пока не называется.

Также на пресс-конференции прозвучало, что возможно, придется повысить стоимость билетов. Сейчас билет на одну поездку стоит 1,15 евро и не покрывает даже половины от реальных расходов, которые зависят от вида транспорта, маршрута, стоимости топлива и других факторов. На данный момент себестоимость одной поездки составляет примерно 2,50 евро.

В рамках пресс-конференции прозвучало, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте зависит только от решений Рижской думы.

В прошлом году предприятие перевезло 72,1 млн пассажиров, оборот предприятия составил 161,1 млн евро, а прибыль - три миллиона евро.

Как сообщалось, Rīgas satiksme инвестируют прошлогоднюю прибыль — более трех миллионов евро — в содержание и обновление троллейбусной и трамвайной инфраструктуры. Об этом в интервью Латвийскому радио сообщила председательница правления компании Джинета Иннуса. Она сообщила, что в последнее время в Риге остро стоит вопрос о контактных сетях трамваев и троллейбусов, общая протяженность которых составляет около 500 километров. В прошлом году было обновлено 43 километра, а впереди еще работа на несколько лет по полной замене троллейбусных и трамвайных проводов, которые были проложены в 60-х, 70-х и 80-х годах прошлого века.