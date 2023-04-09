Минблаг просит офис омбудсмена предоставить информацию об уходе в домах престарелых

Министерство благосостояния подготовило запрос в бюро омбудсмена о предоставлении необходимой для работы информации, полученной в ходе кампании "Жизнь в доме престарелых — как она?". Об этом агентству LETA сообщила директор Департамента социальной работы и политики социальной помощи Министерства Илзе Скроделе-Дубровска.

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Как сообщалось, в ходе акции "Жизнь в доме престарелых — какая она?" ("Dzīve pansionātā — kāda tā ir?") в течение марта поступило 113 сообщений о 65 домах престарелых. Данные будут использованы при составлении плана посещения домов престарелых. Информация, предоставленная бюро омбудсмена, свидетельствует о неспособности домов престарелых обеспечить достойную жизнь.

Было относительно много сообщений о том, что родственникам отказывают в возможности посетить живых родственников из-за различных ограничений, таких как карантин по гриппу. Даже если свидания разрешены, родственников не пускают в комнаты, поэтому увидеть реальные условия проживания невозможно. Высказывались и жалобы на то, что посещение дома престарелых разрешено только в будние дни и в рабочее время, когда родственники часто не имеют такой возможности.

Также выражается неудовлетворенность условиями проживания постояльцев — неудобная отделка комнат, теснота, невыносимый запах в комнатах, людей не пускают регулярно в душ, не моют спящих клиентов и другие подобные проблемы. В результате недостаточного ухода у постояльцев возникают пролежни и другие проблемы со здоровьем.

Сообщалось и о недоступности домов престарелых для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. А тех, кто проживает на втором этаже здания, никогда не выводят погулять на свежий воздух.

Представители бюро омбудсмена отмечают, что многие из информаторов хотели остаться анонимными и даже боялись назвать свое место проживания, потому что их расшифруют и исключат из дома престарелых.

В жалобах на сотрудников часто упоминалось, что уход за людьми осуществляется небрежно и жестко, не организованы содержательные возможности проведения досуга или реабилитационные мероприятия.

Большое количество жалоб было на плохое медицинское обслуживание и семейных врачей, которые неохотно посещают дома престарелых или вообще никогда там не были.

Кроме того, постояльцы уже давно не обеспечены вспомогательными средствами, такими как слуховые аппараты. Были сообщения о случаях, когда в доме престарелых опаздывали с вызовом скорой медицинской помощи, потому что не знали, как распознать признаки, например, сердечного приступа.

Жильцы также указали, что плата за пребывание в домах престарелых неадекватно высока, и они не могут себе этого позволить со своей пенсией.

Омбудсмен получил информацию и от сотрудников домов престрарелых, которые поделились историеями своих трудовых обязанностей — одевание, подъем с постели, раздача еды, кормление и поение, мытье посуды на 15-30 человек одновременно в течение 30-40 минут. Сотрудники часто выполняют еще и обязанности уборщиц, поэтому у них не остается времени на выяснение желаний и потребностей постояльцев.

По словам Скроделе-Дубровска, если в ходе отчетной кампании появится информация о нарушениях в сфере качества социальных или медицинских услуг, которые представляют угрозу для безопасности клиентов, то представители бюро омбудсмена сообщат конкретные факты в компетентные учреждения.

По ее словам, многолетнее сотрудничество Минблага с бюро омбудсмена свидетельствует о том, что после каждой проверки ответственные учреждения получают ее результаты и рекомендации для дальнейших действий.

Скроделе-Дубровска пояснила, что учредитель в первую очередь отвечает за деятельность поставщиков социальных услуг. В соответствии с Законом о социальных услугах и социальной помощи Минблаг несет ответственность за государственные центры социальной защиты, но в учреждениях, созданных самоуправлением, именно местные власти должны следить за тем, чтобы поставщики предоставляли качественные социальные услуги в соответствии с нормативными актами.

Минблаг подготовил запрос в бюро омбудсмена о предоставлении необходимой для работы информации, полученной в рамках кампании. Министерство уже получило заявление из бюро с заданием изучить предоставленную информацию о недостатках в организации социальных услуг и теперь проведет их оценку.