Минблаг: Работники микропредприятий, вероятно, смогут претендовать на пособия по безработице

Министерство благосостояния ищет возможность помочь работникам микропредприятий и самозанятым лицам, которые из-за введения чрезвычайной ситуации лишились дохода. Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) допускает, что им тоже будут доступны пособия по безработице.

Петравича отметила, что сейчас видно, что люди, работавшие вне общего налогового режима оказались без подушки безопасности. Поэтому в министерстве обсуждают возможность разрешить им получать пособие по безработице. Петравича подчеркнула - правительство считает, что “каждый, кто платил налоги должен получить пособие”.

Если же человек не может продолжать работать, не может претендовать на пособие по простою, не может получить пособие по безработице и не имеет накоплений, то он может обратиться в самоуправление за кризисным пособием. Оно составляет 80 евро в месяц, 40 из которых софинансирует государство, сказала Петравича.

Министр сообщила, что сейчас приоритетом правительства является поддержка отраслей, больше всех затронутых кризисом. Это транспортная отрасль, общепит, гостиничный бизнес. Список отраслей будет расширен.

Госсекретарь Минблага Ингус Алликс отметил, что во время прошлого кризиса в 2008 году без работы остались более 250 000 человек и ведомство справилось с этим вызовом. Он заверил, что сейчас нет основания для беспокойства, что кто-то не получит социальную поддержку. В социальном бюджете есть накопления более одного миллиарда евро.

Как уже сообщалось, 14 предприятий заявили о коллективных увольнениях. Без работы могут остаться более 3000 человек. С начала марта число безработных выросло на 1900 человек. Ряд отраслей оказался в состоянии простоя из-за ограничений собраний и остановку международных пассажирских перевозок.