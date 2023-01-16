Министерство образования и Союз самоуправлений будут улучшать качество школ

Министерство образования и науки (МОН) совместно с Латвийским союзом самоуправлений (ЛСС) планирует сформировать рабочую группу по улучшению качества школьной сети, сообщила министр образования и науки Анда Чакша после встречи с представителями ЛСС.

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Обе стороны сошлись во мнении, что самое главное — обеспечить эффективную школьную сеть, наличие педагогов, довольных своей работой, а также качественное образование для детей. Именно с целью добиться этого будет сформирована рабочая группа, задачей которой станет поиск путей для улучшения школьной сети.

Кроме того, по словам Чакши, есть несколько других вопросов, по которым необходимы углубленные переговоры, например, как обеспечить соответствующую школьную инфраструктуру и спортивную инфраструктуру во всех учебных заведениях.

На встрече также состоялась дискуссия о том, как обеспечить необходимое количество педагогов, но в ходе обсуждения стороны не пришли к конкретным заключениям. В окончание обсуждался потенциал использования цифрового контента всеми учебными заведениями.

Председатель ЛСС Гинт Каминскис заявил, что этот разговор — только начало работы и через неделю состоится заседание комитета ЛСС по образованию и культуре, на котором будут отдельно рассмотрены различные вопросы.

Каминскис считает, что решить проблемы можно, если привлекать не только представителей МОН или ЛСС, но и других представителей краев.

Чакша сообщила, что министерство в настоящее время работает над руководством по обеспечению учителей для преподавания второго иностранного языка. Одно из предложенных решений — активное обращение к студентам немецкой филологии, посольствам и преподавателям из диаспоры. Основное внимание будет уделено обеспечению педагогов для преподавания немецкого, испанского и французского языков.

Чакша пояснила, что учителя второго иностранного языка пользуются большим спросом, потому что в настоящее время немецкий язык преподают около 200 учителей, но после новых поправок в закон учителя потребуются более чем в 600 школах.

По вопросу об обучении только на латышском языке Чакша отметила, что важно обеспечить, чтобы все учебные заведения строго придерживались преподавания только на государственном языке и использовали только латышский язык в общении. Потому что именно среда, в которой находится школьник, влияет на его языковые навыки.

Хотя все еще собирается информация о том, насколько сложно регионам перейти на обучение на государственном языке, Чакша подчеркнула, что наибольшие трудности наблюдаются в регионах Риги, Резекне и Даугавпилса.

Каминскис также указал, что в будущем будет проведено более широкое обсуждение того, как улучшить общую систему финансирования.

Как сообщалось, в план действий правительства включен пункт о создании оптимальной сети школ с учетом демографической ситуации.