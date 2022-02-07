Министр благосостояния Эглитис: пришло время отменить обязательную вакцинацию работников частного сектора

Пришло время отменить требование к работникам частного сектора об обязательной вакцинации от Covid-19, написал в Twitter министр благосостояния Гатис Эглитис (Новая Консервативная партия).

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Министр указал, что обстоятельства в Латвии существенно изменились, также такое требование не выдвигают Эстония и Литва. По мнению Эглитиса, позитивный аспект — экономика Латвии получит дополнительную рабочую силу.

С призывом ослабить "ковидные" ограничения ранее выступил и министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение). По его словам, он получил на отстаивание этой идеи "мандат предпринимателей".

Напомним, что в понедельник вечером традиционно проходит собрание Совета коалиционных партий, на котором в этот раз будет обсуждаться и судьба "ковидных" ограничений. По анонсирующим заседание публичным заявлениям политиков можно судить об остроте дискуссии.